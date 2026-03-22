Los jóvenes, la soledad y la salud mental: así ha recordado José Antonio Rodríguez a Sandra Peña en su pregón

José Antonio Rodríguez ya habia visado que con su pregón buscaba acercar la Semana Santa de Sevilla a los más jóvenes. Y así lo hizo, retransmitiendo su intervención desde el atril del Teatro de la Maestranza a través de su cuenta de Instagram, toda una novedad en la historia del Consejo de Hermandades y Cofradías de Sevilla.

Y para lograr este acercamiento con la juventud cofrade, el pregonero ocupó uno de los pasajes de su pregón al sentir de los jóvenes, a los problemas que viven, animando a que se acerquen a la Iglesia, a las hermandades, para sobrellevar esa soledad no deseada que a veces puede causar el ser rechazado en el entorno en el que se vive. "He visto delante de mis ojos como chavales que en sus escuelas, por ser diferentes o por tener algún tipo de discapacidad, les daban de lado y, sin embargo, en sus hermandades, en sus grupos jóvenes, han sido integrados y, lo más importante de toda esta historia, han sido felices".

En este contexto, el periodista recordó el caso concreto de Sandra Peña, la joven que se quitó la vida el pasado mes de octubre por presuntamente sufrir bullying en su escuela. "Quiero tener un recuerdo para Sandra Peña. Ella era hermana del Cerro del Águila y de San José Obrero. Tenía 14 años y no pudo más. Le faltaron fuerzas para enfrentarse al acoso escolar y al bullying y se acabó quitando la vida", pronunciaba el pregonero con los padres y el hermano de la joven allí presentes entre el público.

En el caso de Sandra, ella acudió a sus padres y contó lo que le pasaba, aunque finalmente su vida acabara de esta forma tan trágica. Por ello, desde el atril de pregonero, lanzó un mensaje para todos los que están pasando por lo que pasó Sandra: "Acudid a vuestras familias pero, también, refugiaros en vuestras hermandades. Nunca os dejarán solos".

Pese a la preparación que tienen las nuevas generaciones, José Antonio Rodríguez señaló uno de los grandes problemas que sufre la juventud de hoy y que, por desgracia, va en aumento: la salud mental. "¿Cómo explicar que uno de los principales problemas de la juventud sea la Salud Mental? También, en esto, la gente joven ha sido valiente para visibilizar un trastorno que afecta, ya, a uno de cada siete", quiso reconocer Rodríguez.

Por ello, ha insistido en la labor social de las hermandades, del encuentro y de la aceptación como forma de ser y como forma de abrir sus puertas a los que más lo necesitan. "De esa obra social nunca hablamos porque a las hermandades les sale sola. Lo llevan dentro. Como el de abrazar a aquellos que en sus casas, en sus entornos familiares no han sido comprendidos por su manera de amar, por su manera de ser y, sin embargo, han encontrado el respeto, la comprensión y la empatía en las hermandades".