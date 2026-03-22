La Macarena se prepara para otra Semana Santa de Sevilla: la Virgen de la Esperanza amanece entronizada en su paso de palio

La Hermandad de la Macarena ultima los preparativos para una nueva estación de penitencia. Todavía falta más de una semana para que llegue otra ansiada Madrugá pero, como viene siendo tradicional, la Santísima Virgen de la Esperanza Macarena ha amanecido entronizada este Domingo de Pasión. La hermandad ha publicado en redes sociales diversas imágenes en las que aparece ya en su paso de palio de cara a una nueva Semana Santa llena de novedades y estrenos.

Según ha informado la hermandad, la imagen luce la saya realizada por las hermanas Martín Cruz, ejecutada con motivo de la Coronación de 1964, una pieza de gran valor simbólico, diseñada para su Coronación en 1964. El conjunto se completa con el manto de Coronación, confeccionado, del mismo modo que la saya, para la Coronación Canónica de la Santísima Virgen de la Esperanza. Fue diseñado por el orfebre y proyectista Fernando Marmolejo Camargo y bordado por Esperanza Elena Caro en 1964.

Sobre sus sienes, la Santísima Virgen se cubre con la toca de sobremanto fechada en 1989, diseñada por Antonio Garduño Navas y bordada en el taller de Fernández y Enríquez. Porta corona realizada en la joyería de Salvio Miguel Dalmás estrenada en 1941. Por último, de tocado luce una donación realizada por 305 hermanos y devotos. Se trata de un encaje realizado en point de gaze, una de las variantes más delicadas del encaje de aguja, desarrollado durante el siglo XIX.

Nuestro Padre Jesús de la Sentencia, entronizado este sábado

Un día antes, este sábado, la Hermandad de La Macarena también informaba que Nuestro Padre Jesús de la Sentencia ya se encuentra entronizado en su paso procesional, dispuesto para una nueva Semana Santa.

Luce la majestuosa túnica regionalista de Juan Manuel Rodríguez Ojeda estrenada en 1910, "una obra cumbre del arte cofrade que vuelve a resplandecer con toda su riqueza y simbolismo. Que su piadosa mirada nos guíe, un año más, a la oración por las calles de Sevilla", escribía la hermandad en sus redes sociales.

La Macarena restaura las manos de la Virgen de la Esperanza

Además, la Hermandad de la Macarena también ha anunciado esta semana que ha llevado a cabo labores de conservación sobre las manos de la imagen de su titular mariana. La cofradía ha depositado su confianza de nuevo en el restaurador Pedro Manzano, como ya ocurriera tras la fallida intervención de los Arquillo el pasado verano.

Estas actuaciones se enmarcan en los procedimientos ordinarios de mantenimiento y conservación aprobados por Cabildo de Hermanos. Sin embargo, los trabajos han estado motivados por el desgaste que sufrieron las manos en diciembre durante el tradicional besamanos de la imagen. Las labores han tenido carácter exclusivamente conservativo y se han desarrollado íntegramente en el interior de las dependencias de la propia Hermandad. En una nota, la Hermandad ha reafirmado "su compromiso con la adecuada conservación del patrimonio devocional", velando por su integridad para las generaciones "presentes y futuras".

Este año, según se anunciaba el jueves, la cofradía alcanzaba un nuevo máximo en el número de papeletas expedidas para la estación de penitencia, con un total de 5.304, lo que supone el dato más alto de la serie comparativa disponible hasta la fecha.