La música del pregón a lo largo de la historia: estas han sido las marchas que han anunciado la Semana Santa

El acto central de la Cuaresma en Sevilla es el Pregón de la Semana Santa que cada año se celebra en el Teatro de la Maestranza. Una exaltación literaria en la que los sentimientos son mostrados desde un atril durante los noventa minutos aproximadamente que dura la palabra.

No obstante, hay una protagonista que a veces pasa desapercibida pero que tiene un gran significado: la música. El pregón siempre lo abre una marcha que elige el encargado de ponerse tras el atril. Le sigue la presentación del delegado de fiestas mayores del Ayuntamiento de Sevilla, en este caso Manuel Alés. la interpretación del himno oficioso de la Semana Santa hispalense, Amarguras que se lleva tocando ininterrumpidamente desde 1958.

La elección de la marcha corre a cargo del protagonista de este día y suele ir en consonancia con sus vivencias como cofrade y las hermandades a las que el pregonero pertenece. Es el caso de Charo Padilla que escogió la marcha Madre Hiniesta, del maestro Manuel Marvizón, por ser la que más arraigo familiar tiene en su casa al pertenecer a la corporación de San Julián. La encargada de poner los sones al pregón siempre ha sido la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla.

Este año en el Pregón de José Antonio Rodríguez Benítez sonará La Misión de la Esperanza de Rubén Jordán y dedicada a la Esperanza de Triana. Cabe recordar que el nombramiento del pregonero coincidió con el inicio de las misiones que llevaron a la Dolorosa trianera a las Tres Mil Viviendas. Será por tanto la segunda marcha dedicada a la Esperanza que suene en el pregón tras Esperanza de Triana Coronada en el año 1984. No obstante, si ha sonado en más ocasiones la marcha Soleá, dame la mano que aunque no esté dedicada exprofeso a la Virgen de la calle Pureza si está inspirada en ella y en el encuentro con los presos de la antigua Cárcel del Pópulo.

Más de cuarenta marchas distintas en el pregón

La Misión de la Esperanza será la marcha cuarenta y uno en interpretarse en el pregón. La que más veces ha sido puesta en el atril de los músicos de la Banda Municipal, sin contar Amarguras ha sido Virgen del Valle hasta en 19 ocasiones. Otras marchas que suelen ser unas fijas en el pregón son Jesús de las Penas, La Madrugá o Ione. Todas ellas tienen en común ser de corte solemne y fúnebre algo que invita al recogimiento y al silencio para introducir el acto.

En otros muchos pregones se han llegado a estrenar composiciones que ahora son un fijo en los repertorios de las formaciones musicales sevillanas como puede ser el caso de Candelaria de Manuel Marvizón y que se estrenó en el pregón de Carlos Herrera en 2001. Otras marchas estrenadas en el pregón no tuvieron tanta suerte como la dedicada a la Dolorosa de San Nicolás. Es el caso de Entre la noche y el día también de Marvizón y que se estrenó en el reciente pregón de Enrique Casellas o el de Cristo del Buen Fin que se estrenó en el de Miguel García-Bravo Ferrer y que desde entonces apenas se han podido escuchar en las calles de Sevilla.

Otros pregones han incluido música mientras se pronunciaba el texto desde el atril. Es el caso del pregón del añorado Rafael González Serna quién incluyó un popurrí de marchas durante las partes de las hermandades del Miércoles y del Jueves Santo y que derivó en una de las ovaciones más largas y recordadas del Teatro de la Maestranza.

El pregón siempre invita a ser un acto tremendamente sensorial y emocional. Para ello, la música siempre promete ser una interviniente necesaria en el teatro para poner en situación al público y como elemento indispensable de la Semana Santa de Sevilla.