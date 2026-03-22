La Semana Santa de Sevilla se renueva: obras, traslados y una avalancha de estrenos en todas las jornadas

Sevilla se prepara para vivir una Semana Santa marcada por las obras, los cambios de orden y cuatro traslados de sedes. Asimismo, tras meses de silencio en los talleres, las hermandades sacarán a la calle un catálogo de estrenos y restauraciones que reafirman la vitalidad de los oficios artesanales. Desde las corporaciones de Vísperas hasta el broche final del Resucitado, la renovación estética combina la recuperación de piezas históricas con proyectos de vanguardia.

Hermandad de Las Aguas. Llamador Paso de Palio / Marina Casanova

La arquitectura y la logística abren el calendario el Viernes de Dolores. En el barrio de Bellavista, la Hermandad del Dulce Nombre celebra un hito histórico con la bendición y estreno de la nueva puerta lateral de su templo, una intervención arquitectónica que permitirá, por primera vez, que los pasos inicien su estación de penitencia desde el interior de la parroquia, ganando así en solemnidad y resguardo para sus imágenes.

Una jornada en crecimiento

El Sábado de Pasión se consolida como una jornada de gran crecimiento en los barrios periféricos. La Hermandad de Padre Pío presenta el imponente frontal del canasto del paso de Nuestro Padre Jesús de la Salud y Clemencia, una obra de talla ejecutada por José Antonio García Flores; además, la Virgen de la Divina Gracia lucirá un nuevo llamador de Orfebrería Villarreal que rinde homenaje a la fisonomía de la parroquia del Buen Pastor.

Hermandad de Padre Pío. Canasto Frontal Paso de Cristo / Marina Casanova

En la misma línea de crecimiento, San José Obrero estrena el frontal de su canasto, un proyecto diseñado por Fernando Aguado y tallado por Francis Verdugo que cuenta con elementos metálicos de Orfebrería Andaluza. Asimismo Aguado ha retallado al cirineo. Por su parte, el Divino Perdón mostrará la primera fase del tallado del misterio del Señor, mientras que la Humildad de Sevilla Este inaugura su propia puerta de salida. En el centro, el Santo Ángel refuerza su identidad con un nuevo estandarte corporativo diseñado por Sergio Cornejo y realizado en el taller de Antonio Roldán.

Domingo de plata y oro

El Domingo de Ramos estará marcado por el exilio temporal de La Hiniesta, que debido a las obras de su sede de San Julián, realizará su salida desde la iglesia de Santa Marina. Esta circunstancia no ha impedido que la cofradía presente una importante nómina de restauraciones: las jarras de plata del Cristo de la Buena Muerte (Orfebrería Ramos), las bocinas de ambos pasos (De Lumine, Artistas Plásticos y Orfebrería López Torres) y los elementos metálicos de la Cruz de Guía, que ahora luce una nueva talla de la Hiniesta Gloriosa de Manuel Caliani.

Hermandad de La Hiniesta. Cruz de Guía / Marina Casanova

En el Porvenir, La Paz estrena un relicario portátil para la reliquia de San Sebastián, obra de Ramón León, y en la calle Recaredo, San Roque presentará el faldón delantero del palio, una exquisita pieza de bordado del taller Santa Bárbara inspirada en la ornamentación del manto de salida. Al otro lado del río, Triana vivirá un momento especial con la salida de La Estrella desde San Jacinto por el cincuentenario de su capilla.

Aniversario en Las Aguas

El Lunes Santo se presenta como una jornada de gran actividad en los talleres de bordado. Con motivo de su 275 Aniversario fundacional, Las Aguas protagoniza uno de los despliegues más ambiciosos del día con el estreno de los respiraderos y un nuevo llamador para el palio, que incluye una réplica de la Virgen de Guadalupe de Extremadura; además, Joaquín Salcedo ha recreado la histórica saya de “Las Cadenas” de 1903 y un nuevo banderín de San Jacinto.

Hermandad de San Benito. Túnica Señor de la Presentación / Marina Casanova

En la calle San Vicente, Las Penas ha recuperado el brillo del Senatus de Rodríguez Ojeda y del Mediatrix de Seco Imberg, mientras que El Museo ha restaurado su emblemático techo de palio de Elena Caro y estrena potencias de Joaquín Ossorio. La Redención sumará a su cortejo el nuevo Guion de Santiago Apóstol, con pintura de David Gómez y orfebrería de Bernet, y San Pablo incorporará insignias dedicadas a San Ignacio y la Esperanza Macarena.

Nuevo palio para la Virgen del Carmen

El Martes Santo será testigo de la culminación del dorado del paso del Cristo de la Sangre de San Benito, a cargo de Francisco Pardo, y del estreno de una túnica bordada por Jesús Rosado para el Señor de la Presentación. En el Cerro del Águila, la Hermandad de los Dolores del Cerro conmemora el 45º aniversario de la llegada del Crucificado con nuevas potencias de Ramón León y una delicada toca de sobremanto de bolillos de Alfonso Aguilar.

Hermandad de El Cachorro. Guión del Jubileo / Marina Casanova

Santa Cruz presentará una nueva saya diseñada por José Luis Sánchez Expósito y bordada por Santa Clara, mientras que San Esteban estrena un banderín con el escudo corporativo confeccionado por Joaquín Salcedo. Destaca también el regreso de Los Javieres a la iglesia del Sagrado Corazón, su sede originaria.

El Miércoles Santo tiene un nombre propio: el Carmen. La cofradía de la calle Feria estrena su palio completo, realizado por Manuel Solano, tras la restauración de la Virgen por Laura Pérez Meléndez. En la calle Orfila, Los Panaderos han restaurado a sus titulares de la mano de Carrasquilla, y en San Vicente, Las Siete Palabras presenta a la Virgen de los Remedios tras la intervención de Pedro Manzano. La Sed avanza igualmente en la finalización de la talla de su paso de Cristo.

De la Anunciación a Santa Marina

El Jueves Santo destaca por la renovación integral del ajuar procesional de El Valle, que estrena parihuela de Óscar Caballero y la restauración de toda la orfebrería del palio (jarras, varales, faroles y candelería) en el taller de Ramón León, junto al pasado a nuevo terciopelo de sus faldones.

Hermandad Los Servitas. Faldón Lateral Paso de María Stma. de la Soledad / Marina Casanova

Las Cigarreras, que volverá a salir de Los Terceros, incorpora oficialmente al Cristo de la Púrpura como titular (¿procesionará en un futuro?), y La Exaltación presenta a la Virgen de las Lágrimas restaurada por Pedro Manzano. En la Quinta Angustia, la imagen de José de Arimatea luce renovada por Esperanza Fernández Cañero, mientras que Montesión suma un nuevo mantolín para el Señor obra de Dolores Fernández.

La Madrugá de 2026 será histórica por la restauración de la Virgen de la Esperanza Macarena por Pedro Manzano, una intervención que ha centrado todas las miradas del mundo cofrade. En San Lorenzo, el Gran Poder estrena un lábaro dedicado al Traspaso (Jesús Domínguez) y una bandera alusiva a la Misión en Tres Barrios, además del pasado de los faldones de sus dos pasos.

Hermandad de La Resurrección. Relicario y Varas / Marina Casanova

La Esperanza de Triana lucirá una nueva saya y toca de sobremanto diseñadas por Gonzalo Navarro y bordadas por Manuel Solano, mientras que Los Gitanos completa el bordado de los faldones laterales de su palio y El Calvario estrena una bandera de vinculación con San Ildefonso.

Cyrta, Swarovski y Bernet

El Viernes Santo podremos admirar el nuevo Guion del Jubileo de El Cachorro, tras su participación en la procesión extraordinaria de Roma en 2025. Por su parte, San Isidoro lucirá la restauración del techo de palio de la Virgen de Loreto por el taller Cyrta, y La Carretería estrenará llamador para el palio del Mayor Dolor y la restauración de la Magdalena por Pedro Manzano.

El Sábado Santo la Hermandad de El Sol revolucionará su estética con la nueva túnica nazarena de sarga crema y antifaz verde, y una saya de cristales de Swarovski para la Virgen, obra de Ana Bonilla Cornejo y Ana Jiménez Bonilla. Los Servitas avanzan en el bordado de sus faldones laterales, diseñados por Dubé de Luque y ejecutados por Jesús Rosado.

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Finalmente, el Domingo de Resurrección cerrará el ciclo con la Virgen de la Aurora restaurada por Pedro Manzano y una profunda renovación de la orfebrería a cargo de Bernet, que incluye la restauración de la corona de salida y un relicario y juego de varas para la reliquia del Santo Sepulcro.