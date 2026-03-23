La Aemet tranquiliza a los cofrades: "Habrá servicio los días de huelga en Semana Santa"

Los cofrades miran al cielo y a la Aemet para respirar tranquilos estos días. En Cuaresma y Semana Santa, el número de sevillanos que visitan la Aemet y otros portales meteorológicos se multiplican, sin embargo, son muchos los que temen que este año no podrán consultar la agencia meteorológica con la tranquilidad de siempre: los trabajadores de la Aemet han convocado una huelga los días 29 de marzo y 3 de abril.

Durante la Semana Santa, la Aemet se convierte en la gran aliada de las cofradías. Son muchos, los diputados mayores de Gobierno, los medios de comunicación y los aficionados que durante estos días contactan con la agencia para descifrar qué ocurrirá y si la cruz de guía de una hermandad podrá ponerse en la calle a la hora estipulada o, por el contrario, tendrá que retrasar o suspender su estación de penitencia.

El delegado territorial de Aemet en Andalucía, Juan de Dios del Pino ha explicado en un encuentro con los medios que "siempre se puede acudir a la Aemet". La Agencia establecerá unos servicios mínimos a nivel nacional. Aunque Del Pino ha detallado que en su lema se menciona "la salvaguarda de vidas y bienes", no se descarta que este paro pueda afectar al tráfico aéreo o incluso a los contactos con las cofradías.

La Aemet reclama más contratos y mejores salarios

"Habrá servicios de la Aemet los días de huelga", ha insistido el responsable en Andalucía, que ha puntualizado que hay algunos servicios que incluso están automatizados por lo que no habría grandes problemas. De todas formas, Del Pino ha querido subrayar que "en la mesa se está trabajando por solucionar el problema" y tratar así de suspender la huelga del Domingo de Ramos y el Viernes Santo.

La principal reclamación de los trabajadores de la Agencia es la necesidad de cubrir las vacantes existentes en la plantilla. La Aemet cuenta con 1.400 puestos de trabajo, unos 1.100 están actualmente ocupados, mientras que el resto no se cubre, según sostienen, porque las condiciones no resultan atractivas. De hecho, los empleados exigen la incorporación de 800 personas a la plantilla.

Además, urgen una serie de mejoras salariales. Los trabajadores de la administración de la Aemet tienen un salario de alrededor de 1.200 euros al mes. Por su parte, un observador ni siquiera llega a los 1.500 y un predictor no alcanza loa 1.800 euros mensuales. Sin embargo, los representantes destacan que son empleados con una formación específica y su trabajo no puede desempeñarlo personal ajeno al organismo.

Las organizaciones sostienen que llevan años soportando el deterioro de sus condiciones laborales, la falta de planificación y decisiones adoptadas sin contar con la plantilla, y afirman que la Aemet funciona gracias al sobreesfuerzo permanente de sus trabajadores pese a la falta crónica de personal. Además, ponen en duda la promesa de una nueva oferta de empleo tras los desastres meteorológicos.