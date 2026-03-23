La Hermandad de la Estrella se supera y alcanza los 3.000 nazarenos para el Domingo de Ramos 2026

La Hermandad de la Estrella ha superado la barrera de los 3.000 nazarenos. Según ha comunicado la propia corporación de la calle San Jacinto en sus redes sociales, el reparto de papeletas ha culminado con 3.008 nazarenos, entre los que se incluyen. Esta cifra supone un crecimiento de 300 hermanos en el cortejo con respecto a las cifras de la Cofradía hace tan solo dos años, cuando había 2.700 nazarenos.

El Domingo de Ramos es una de las jornadas que más personas pone en la calle. Con hermandades que tardan más de una hora en pasar de a tres y casi sin parar por Carrera Oficial y hermandades que rozan los dos kilómetros de largo. Los cortejos de las nueve Cofradías que hacen estación de penitencia el primer día de la Semana Santa a la Catedral de Sevilla rozó los 14.000 nazarenos, número que se superará previsiblemente este año.

En total, la Hermandad trianera que dirige Carlos Martín ha expedido 3.731 las papeletas de sitio. En concreto, además de las de los nazarenos, esta cifra incluye también las papeletas de los 225 costaleros de la corporación, 54 acólitos y miembros del cortejo litúrgico, 46 hermanos en el servicio de cofradía, 15 en el servicio médico y de comunicación y otros 383 hermanos que pidieron papeletas simbólicas.

Cambios en el Domingo de Ramos 2026

La Estrella es la corporación de la jornada que goza de un mayor tiempo de paso. La Cofradía, que ha intercambiado este año su puesto en la nómina con la Amargura y pasará la séptima, tiene 70 minutos de paso. Esta situación no evita que, como ocurre con la mayoría de corporaciones de capa con tantos hermanos, su paso por la carrera oficial se produzca de a tres para poder cumplir con lo pactado.

El Domingo de Ramos es una de las jornadas más complejas de la Semana Santa. Después de años de cambios, las corporaciones han decidido un nuevo orden de paso para tratar de encontrar la organización ideal que permita que todos cumplan los horarios y que no se produzcan demasiados parones o bloqueos entre los largos cortejos que componen la primera jornada de la Semana Santa.

Este año, el orden paso por la carrera oficial será el siguiente: La Borriquita, Hermandad de la Cena, Hermandad de Jesús Despojado, Hermandad de la Hiniesta, Hermandad de la Paz, Hermandad de San Roque, Hermandad de la Estrella, Hermandad de la Amargura y Hermandad del Amor. A esta situación se suma además el traslado de la Hiniesta a Santa Marina, que puso en jaque la jornada a un mes del Domingo de Ramos.