La Milagrosa se planta ante el aumento de pértigas y cámaras delante de los pasos: "Afectan al recogimiento y a la solemnidad"

La Hermandad de la Milagrosa se ha plantado ante el aumento de cámaras y pértigas frente a las imágenes. La cofradía de Ciudad Jardín ha emitido este lunes un comunicado oficial solicitando "que nadie se sitúe en las inmediaciones de los pasos utilizando dispositivos que sobrepasen la altura de los devotos, con el fin de garantizar el adecuado desarrollo de la estación de penitencia y el respeto debido a los sagrados titulares". Una práctica que, en su opinión, "afectan al ambiente de recogimiento y solemnidad".

"En los últimos años se ha observado la presencia de personas que se sitúan delante de los pasos haciendo uso de pértigas, dispositivos de grabación o equipos de sonido", detalla la corporación del Sábado de Pasión. "Entendemos que, hoy en día, los medios de comunicación profesionales forman una parte esencial de nuestra Semana Santa. No obstante, también debemos velar por el adecuado discurrir de la cofradía en la calle".

Este texto, firmado por la Junta de Gobierno de la hermandad, manifiesta que este tipo de prácticas "dificultan la correcta visibilidad, alteran el normal desarrollo del cortejo y afectan al ambiente de recogimiento y solemnidad que debe prevalecer durante la estación de penitencia". "Por ello, rogamos encarecidamente que se evite este tipo de prácticas solicitando que nadie se sitúe en las inmediaciones de los pasos utilizandc dispositivos que sobrepasen la altura de los devotos".

"Agradecemos de antemano la comprensión y colaboración de todos para preservar el verdadero sentido y la dignidad de nuestra estación de penitencia", remata el escrito emitido por la cofradía de La Milagrosa, que este próximo Sábado de Pasión saldrá de nuevo a la calle. Un comunicado que supone toda una muestra de rechazo frente a aquellos que graban las chicotás con pértigas y trípodes justo delante de los pasos.