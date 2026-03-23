Juan de Dios del Pino, delegado territorial de la Aemet: "Probablemente, un anticiclón dejará la mayor parte de la Semana Santa sin lluvia"

Parece que Sevilla podrá tener una Semana Santa plena. A solo cuatro días de que los primeros nazarenos pisen las calles de Sevilla, son muchos los que estos días se convierten en meteorólogos y revisan sin parar las páginas de la Aemet u otros portales del tiempo, todo para asegurarse de que su Hermandad podrá realizar estación de penitencia. Desde la Aemet confían en que un anticiclón aleje las nubes.

Aunque Del Pino ha recordado que "los pronósticos pueden cambiar", ha confirmado que "parece que el anticiclón lo puede aguantar". De hecho, las previsiones actuales hasta el Sábado Santo es que el anticiclón se mantenga en la Península. "Lo del Domingo de Ramos es, más o menos, lo que nos podemos esperar el resto de la semana", ha tranquilizado el experto.

El delegado territorial de la Aemet en Sevilla ha explicado que el mes de abril "siempre es muy complicado". Del Pino ha señalado que "esta Semana Santa está a priori en ese momento de mínima probabilidad". De hecho, "un extenso anticiclón atlántico probablemente dejará la mayor parte de la semana sin lluvia". Aunque hay algunas borrascas cercanas, estas no son muy intensas y no tienen por qué llegar a la Península.

Puede que algún día "se cuele alguna lluvia"

Pese a todo, Del Pino ha querido subrayar que este es un "pronostico probabilístico". "Veremos a ver si aguanta para que no haya lluvia en toda la Semana Santa", ha explicado, para reiterar que las previsiones pronostican "un predominio de días soleados". "No queremos arriesgarnos", ha insistido.

"No se puede decir que no va a llover en Semana Santa o que va a llover este día, este día y este dia", ha insistido el experto. De hecho, no será hasta el mismo Viernes de Dolores cuando se puedan dar los primeros pronósticos fiables del principio de la semana. Aun así, Del Pino, ha señalado que "los primeros días se esperan en principio cielos despejados".

Con todo, el delegado territorial de la Aemet ha puntualizado que "algún día puede que entre algo, que se cuele alguna lluvia". Sin embargo, Del Pino no ha querido adelantar que día podría verse afectado por esta situación, ya que, "en esta distancia de tiempo los cálculos fluctúan mucho". "Con este escenario no se espera una Semana Santa inestable", ha reiterado.

"No se espera una Semana Santa con temperaturas muy altas", ha indicado Del Pino. Pese a que el anticiclón trae vientos del centro de Europa, el delegado de la Aemet ha desgranado que, durante el día se espera que las temperaturas superen los 20º, unos datos algo superiores a lo habitual. Sin embargo, por las noches las temperaturas serán las habituales de la época.