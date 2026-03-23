San Jacinto se prepara para la salida de La Estrella: una rampa de asfalto facilitará el tránsito de la cofradía

La Estrella busca todas las facilidades para salir este año, de forma extraordinaria, desde la Parroquia de San Jacinto. Para ello, la cofradía ha solicitado la colocación de una rampa de asfalto entre el atrio y la calle Pagés del Corro con el fin de salvar el escalón existente en la vía. En la mañana de este lunes, operarios municipales han procedido a colocar esta estructura facilitando la salida de los más de 3.000 nazarenos que acompañarán a la corporación trianera en la tarde del Domingo de Ramos.

Esta hermandad tomó la decisión de salir desde San Jacinto para conmemorar el 50 aniversario de su traslado a su actual capilla. Precisamente, la cofradía busca rememorar lo ocurrido en la Semana Santa de 1976, cuando el cortejo salió de la parroquia --que había sido su sede canónica desde el siglo XIX-- y entró en la capilla. El templo fue la sede histórica de la corporación desde el siglo XIX hasta 1976, cuando se trasladó a su capilla actual. Como curiosidad, la dolorosa de la Estrella saldrá bajo el palio diseñado por Garduño, siendo la primera vez que estos bordados se vean bajo el dintel de la parroquia trianera.

Segunda vez en menos de dos años

Con esta, será la segunda vez que el palio de la Virgen de la Estrella cruce el dintel de la Parroquia de San Jacinto en apenas de dos años. En octubre de 2024, la dolorosa salió de este templo en el traslado que realizó bajo palio hacia la Catedral de Sevilla para conmemorar el XXV aniversario de su Coronación Canónica, que tuvo lugar en 1999.

Aunque el Domingo de Ramos de 2020 preveían iniciar también su estación de penitencia desde San Jacinto, donde se trasladaron en 2019 a causa de las obras acometidas en su capilla, la pandemia del COVID-19 rompió el deseo de muchos hermanos antiguos que imaginaban volver a ver salir a su cofradía desde este histórico templo. Un sueño que se hará realidad este Domingo de Ramos, que además contará con un récord de papeletas de sitio.

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Según ha comunicado la propia corporación de la calle San Jacinto en sus redes sociales, el reparto de papeletas ha culminado con 3.008 nazarenos. Esta cifra supone un crecimiento de 300 hermanos en el cortejo con respecto a las cifras de la Cofradía hace tan solo dos años, cuando había 2.700 nazarenos. Se suman las papeletas de los 225 costaleros de la corporación, 54 acólitos y miembros del cortejo litúrgico, 46 hermanos en el servicio de cofradía, 15 en el servicio médico y de comunicación y otros 383 hermanos que pidieron papeletas simbólicas.