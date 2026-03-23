Así suenan los altavoces de la Semana Santa: “Atención por favor: el ayuntamiento prueba un nuevo sistema de megafonía”

Sevilla se prepara para una Semana Santa marcada por la tecnología y la prevención. A menos de una semana del inicio de las procesiones, el Ayuntamiento ha comenzado las pruebas de un nuevo sistema de megafonía IP que permitirá emitir avisos en tiempo real ante cualquier incidencia. Durante estos días previos al Viernes de Dolores, los transeúntes ya pueden escuchar en distintos puntos de la ciudad mensajes de prueba que anticipan cómo funcionará este dispositivo.

Las pruebas, que forman parte de la puesta a punto del sistema, están centradas especialmente en la reproducción de voces y sonidos en entornos reales. El objetivo es ajustar el alcance, la claridad y el volumen de los mensajes en función del ruido ambiente de cada zona, en una ciudad que durante la Semana Santa multiplica su afluencia de público.

De hecho, ya se puede escuchar por las calles una locución que servirá como aviso tipo durante la celebración. El mensaje, repetido en diferentes puntos, señala:

“Atención, por favor. En Semana Santa, el Ayuntamiento activa un nuevo sistema de megafonía como herramienta de apoyo a la toma de decisiones. En caso de necesidad, desde el Centro de Control de Policía Local se emitirán mensajes en las zonas que interesen con indicaciones o recomendaciones de seguridad. Gracias por tu colaboración”.

Este sistema, desplegado por el Ayuntamiento de Sevilla, está diseñado como una herramienta de apoyo en situaciones de emergencia o incidencias relevantes. En caso necesario, desde el Centro de Control de la Policía Local se podrán emitir mensajes de megafonía tras verificar previamente la situación a través de cámaras de videovigilancia. Estos avisos podrán dirigirse a un único punto concreto, a una zona delimitada o de forma generalizada a todos los dispositivos conectados.

Inversión en seguridad En esta ocasión, serán 33 cámaras en total, respecto a las 15 del pasado año, en una licitación por valor de 88.000 euros. Es el mayor despliegue que se ha realizado en la ciudad que será coordinado desde el Cecop. La inversión en videovigilancia y en los sistemas de altavoces para mayor seguridad del público se desarrolló notablemente a raíz de los incidentes en la Madrugá de 2017, donde alrededor de 80 personas resultaron heridas por caídas y traumatismos causados por avalanchas de personas en diversos puntos de la ciudad. Desde entonces, el Ayuntamiento de Sevilla pone en marcha medidas anti pánico que van reforzándose con el paso de los años.

El despliegue tecnológico se apoya en cámaras de última generación, muchas de ellas con resolución 4K, capaces de captar imágenes con gran nivel de detalle. Se trata de dispositivos motorizados tipo PTZ o PTRZ, que permiten movimientos remotos, seguimiento automático y cobertura de amplios ángulos —hasta 360 grados—, reduciendo al mínimo los puntos ciegos. Además, cuentan con zoom digital, iluminación infrarroja y sistemas de limpieza de lente para garantizar la máxima nitidez incluso en condiciones adversas.

Cada una de estas cámaras incorpora un altavoz IP con una potencia mínima de 15W, diseñado para emitir mensajes claros incluso en entornos ruidosos. Estos dispositivos incluyen control de ruido ambiental y almacenamiento interno para reproducir mensajes pregrabados, lo que permite una respuesta rápida y eficaz ante cualquier situación.

Todo el sistema está conectado mediante fibra a la red corporativa del Ayuntamiento y será gestionado desde el Centro de Control. Su finalidad es reforzar la seguridad, facilitar la gestión de flujos de personas, coordinar posibles evacuaciones y mejorar la comunicación directa con la ciudadanía en momentos clave.

Con estas pruebas de sonido ya en marcha, Sevilla no solo cuenta los días para el Domingo de Ramos, sino que también afina los detalles de un dispositivo que busca garantizar una Semana Santa más segura y organizada.