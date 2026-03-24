Las hermandades endurecen el mensaje: San Bernardo sigue la línea de La Milagrosa ante el descontrol en los pasos

La Hermandad de San Bernardo ha emitido un comunicado dirigido a devotos, hermanos y profesionales de la comunicación con el objetivo de garantizar el normal desarrollo de su estación de penitencia en la jornada del Miércoles Santo, una de las más complejas en cuanto a horarios dentro de la Semana Santa de Sevilla.

La corporación del barrio de San Bernardo reconoce la creciente presencia de fotógrafos, aficionados y medios que acompañan a sus titulares —el Cristo de la Salud y la Virgen del Refugio—, destacando la dedicación y el interés por captar imágenes de la cofradía. Sin embargo, advierte de que en los últimos años se ha producido un aumento de personas que se sitúan en la delantera de los pasos durante todo el recorrido, muchas de ellas con equipos de gran tamaño.

Según señala la hermandad, esta práctica “impide en muchas ocasiones el normal discurrir de nuestros pasos” y puede provocar situaciones de riesgo tanto para los hermanos como para el patrimonio. Además, lamentan que en algunos casos estas posiciones “afean las imágenes que se pretenden captar”.

Ante esta situación, San Bernardo solicita a los medios acreditados que se coloquen por delante de los ciriales y eviten el uso de pértigas, lanzas o dispositivos de gran envergadura mientras los pasos estén en movimiento. Asimismo, advierte de que aquellas personas que no cuenten con la acreditación oficial del Ayuntamiento de Sevilla o de la propia hermandad podrán ser requeridas para abandonar el cortejo.

La corporación también hace un llamamiento a sus propios hermanos, recordando que quienes participen en la estación de penitencia deben hacerlo vestidos de nazareno, y no en la delantera de los pasos portando únicamente la medalla.

Por último, la hermandad pide al público general que las labores de captación de imágenes se realicen preferentemente cuando los pasos estén detenidos, evitando así interrupciones que pueden obligar incluso a detener la marcha o a cortar las marchas procesionales.

Con este comunicado, la Hermandad de San Bernardo apela a la colaboración de todos para preservar el orden, la seguridad y el decoro en una de las jornadas más señaladas de la Semana Santa sevillana.