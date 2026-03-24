Horarios y recorridos del Viernes de Dolores y el Sábado de Pasión 2026 en Sevilla: estos son todos los cambios

Hace tiempo que la Semana Santa de muchos comienza en la tarde del Viernes de Dolores muy lejos del centro, cuando los primeros nazarenos salen a la calle. Desde el año pasado, quienes tienen este honor son los hermanos de Bendición y Esperanza, la Hermandad del Polígono Sur que en 2025 se estreno como corporación de penitencia e hizo su su estación hasta la parroquia de Santa Genoveva en el Tiro de Línea.

Es día de niños y de barrio. Lo saben bien en Heliópolis, donde los alumnos del Colegio Claret procesionan junto al Cristo de la Misión por las calles de su barrio desde 1988. Pese a las insistencias de sus juntas de gobierno para llegar al centro de la ciudad junto a sus titulares, por el momento, la corporación no realiza su estación de penitencia a la Catedral como indican sus reglas, ante la falta de una respuesta del Consejo.

Los cambios de recorrido de esta jornada, en la que también son protagonistas Pino Montano, Bellavista, Pasión y Muerte y El Cristo de la Corona, son mínimos. Bendición y Esperanza alterará algunas de las calles de su recorrido de vuelta. Además, para evitar la obra del metro Pino Montano recorrerá Mar de Alborán en ambos setidos. Por su parte, La Corona llegará al Postigo por Tomas de Ibarra y saldrá a las 19:00 para entrar a las 23:15.

Horarios y recorridos del Sábado de Pasión

El Sábado de Pasión es un día de fiesta en muchos barrios de la periferia sevillana. Desde Torreblanca, la Hermandad decana de la jornada, hasta San José Obrero, cientos de nazarenos saldrán a las calles más alejadas del centro para realizar estación de penitencias. Algunas de ellas llevan décadas procesionando por las calles de la ciudad, pero su lejanía con respecto al centro, hacen imposible su paso por la Catedral.

La jornada lleva años con los recorridos establecidos y los cambios que se producen cada año en los caminos de las distitnas corporaciones son mínimos para adaptarse alo crecimiento en las nóminas de nazarenos de la jornada o a obras por las calles de los barrios.

Esta será una jornada de pocos cambios. La Hermandad de San José Obrero adelanta su salida cinco minutos hasta las la 16:55 y retrasa su entrada 10 minutos hasta las 00:50 del Domingo de Ramos. Será un día grande en la Hermandad de Torreblanca, que es ya toda una institución en el barrio y presidió incluso el vía crucis de las hermandades, este año ha retrasado su entrada en su templo 15 minutos hasta las 2:15 de la mañana.