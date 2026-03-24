San Gonzalo supera los 3.000 nazarenos: la hermandad alcanza unas cifras de récord en su cortejo

San Gonzalo sacará 3.368 nazarenos a las calles de la ciudad de Sevilla en su estación de penitencia. La cofradía trianera se marca un nuevo Lunes Santo de récord en su cortejo tras varios años de crecimiento sostenido. La corporación es de las más numerosas de Triana con el Señor del Soberano Poder ante Caifás y la Virgen de la Salud. En los últimos tiempos, ha experimentado un crecimiento notable de hermanos, llegando a jurar cerca 1.000 nuevos cada año.

El número de nazarenos ha subido alrededor de un 7% respecto a la Semana Santa de 2025, cuando procesionaron unas 2.900 personas con túnica. La cofradía del barrio León ha expedido para el Lunes Santo de 2026 un total de 3.714 papeletas de sitio, la gran mayoría --unos 3.368-- son nazarenos: 2.806 cirios, 111 penitentes, 166 insignias y 68 diputados. Las 346 papeletas restantes se corresponden con 217 varitas --como se denomina al sector de niños y niñas de la cofradía--, 35 acólitos, 231 costaleros y 80 auxiliares.

Gonzalo Pérez Oliver, hermano mayor de San Gonzalo, ha informado en declaraciones a El Correo de Andalucía que han expedido "hasta 350 papeletas al día" durante las cuatro semanas en las que ha tenido lugar el reparto. Igualmente, han impulsado la solicitud previa de las papeletas de sitio a través de internet, lo que ha permitido la anticipación agilizando así el trabajo de la secretaría de la hermandad. "Hemos llegado a registrar el doble de solicitudes online respecto a 2025", señalaba Pérez Oliver.

La cifra actual ha duplicado la de 2009, cuando la cofradía procesionó con 1.502 nazarenos. En cinco años, tan solo subió en 200 personas --alcanzando las 1.700-- en los datos del conteo del Consejo de Hermandades y Cofradías de Sevilla de la Semana Santa de 2014. Desde entonces, el cortejo se ha disparado incorporando cerca de 2.000 personas más, lo que convierte a la corporación en una de las más numerosas de la capital hispalense.

Varias zonas diferenciadas para formar la cofradía en el barrio

El incremento del número de hermanos nazarenos ha obligado a la cofradía a aumentar los espacios que sirven para la formación de los diferentes tramos. Actualmente, la hermandad cuenta con un total de 16 sectores, repartidos más o menos equitativamente entre el cortejo del Señor del Soberano Poder y la Virgen de la Salud.

Para ello, citan a los nazarenos en el interior del templo de San Gonzalo, la calle Alvar Núñez, la calle Giralda e incluso dentro del propio Mercado de San Gonzalo de la Plaza San Martín de Porres. "Citaremos a más hermanos en la calle Alvar Núñez ante la subida del cortejo", destaca el hermano mayor de la cofradía. Del mismo modo, la hermandad incorpora un circuito de seguridad con vías de evacuación en la entrada y salida de la cofradía para garantizar la fluidez del cortejo.

San Gonzalo entra así en el podio de hermandades que superan los 3.000 nazarenos en las calles, donde se encuentran dos más del mismo barrio de Triana. La Estrella sacará el Domingo de Ramos un total de 3.008 nazarenos. Esta cifra supone un crecimiento de 300 hermanos en el cortejo con respecto a las cifras de la Cofradía hace tan solo dos años, cuando había 2.700 nazarenos. Además, la Esperanza de Triana lleva varios años superando esta barrera en La Madrugá sevillana, al igual que La Macarena que ha expedido más de 5.000 papeletas, un 2,7% superior a la cifra de 2025.