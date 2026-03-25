Comienza el montaje de las sillas en Campana para la Semana Santa de Sevilla de 2026

Apenas quedan cuatro días para el Domingo de Ramos y ya se están ultimando los preparativos para el comienzo de la Semana Santa de Sevilla. Entre los preparativos está la instalación de las sillas, que este miércoles ya se estaban ubicando por el entorno de La Campana, arranque de la carrera oficial.

Durante esta semana culminará la ubicación de todos los asientos a lo largo de la carrera oficial, desde La Campana hasta la plaza Virgen de Los Reyes, con la intención de que todo esté listo este mismo Viernes de Dolores.

Sillas apiladas en La Campana / Marina Casanova

¿Cuánto vale una silla en Campana?

Los precios de la Campana oscilan entre los 156,86 euros de una silla convencional y los 197,96 o 178,42 euros de la tribuna, según la zona (1 o 2). En la calle Sierpes, el coste de la silla también es de 156,86 euros, mientras que en la avenida de la Constitución depende del tramo que se escoja. Así, en la zona de Tribuna Faro y junto al Banco de España, los precios son 161,29 y 141,66 euros, respectivamente.

Además, aquellos usuarios que tengan su localidad desde el Banco Santander al establecimiento comercial situado en la esquina con Alemanes y desde el edificio Filella hasta la calle García de Vinuesa, 126,54 euros. Desde la calle Alemanes a la Catedral y el tramo de esta calle comprendido entre la confluencia con la calle García de Vinuesa a la cafetería de Almirantazgo, el importe es de 122,69 euros.