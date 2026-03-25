El Consejo de Hermandades alerta de que habrá cortejos de a cuatro esta Semana Santa por las cifras récord de nazarenos

"Hay cortejos inasumibles". Los nazarenos en filas de a tres y de a cuatro para poder cumplir en carrera oficial se han convertido en una tradición ya de la Semana Santa de Sevilla. El aumento exponencial de los cortejos después de la pandemia ha provocado que cumplir los tiempos sea cada vez más difícil y las hermandades traten de reducir el tamaño de los tramos. algo que podría deificultar la labor de la Policía.

El presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías, Francisco Vélez, ha atendido a los medios de comunicación en una rueda de prensa previa para aclarar los últimos flecos de la Semana Santa. Como ya señaló en una entrevista en El Correo de Andalucía, el representante de la institución cofradiera ha señalado que son las hermandades las que deberán tomar cartas en el asunto.

"Esto no es competencia del Consejo, del Arzobispado, la Policía Nacional o el Ayuntamiento", ha defendido Vélez, que ha insistido en que "cada junta de gobierno determinará las condiciones necesarias para salir de nazareno". De hecho, el presidente del Consejo ha puntualizado que este es un problema que "habría que abordarlo de forma conjunta entre las hermandades".

Récords en muchas hermandades

La Estrella o San Gonzalo se han sumado este año al club de los cortejos que superarán los 3.000 nazarenos. Números que, hasta ahora solo alcanzaban corporaciones de la Madrugá, como la Esperanza de Triana o la Macarena. Como ellas, son muchas las hermandades que, tras la pandemia, han aumentado sus cortejos de forma exponencial y provocará que superar los 14.000 nazarenos por jornada no sea algo excepcional.

Pese a las dificultades que ha manifestado la Policía Nacional que podría tener a la hora de atravesar un cortejo, Vélez ha aclarado que estos "se puedan abrir para que ellos tengan que pasar". Sin embargo, ha puesto el foco sobre el cuerpo de nazarenos: "La víctima principal de estas comitivas tan largas es el nazareno del cuarto tramo que no ve nada por delante ni nada por detrás".

La situación ha vuelto a batir récords en el caso de la Macarena, acostumbrada a ir de a cuatro en ciertos puntos, que este año ya ha superado los 5.000 nazarenos entre cirios, varitas y penitentes. Además, la corporación de la Madrugá ha alertado de que este número podría aumentar con el paso de ls días, ya que los hermanos pueden sacar su papeleta de sitio fuera de plazo abonando un canon económico.

Con todo, aunque Vélez no cree que la Semana Santa "vaya a morir ni de éxito ni de fracaso", sí que ha asegurado que la longitud de ciertos cortejos, que en algunos puntos pueden superar los dos kilómetros de largo, es también una incomodidad para el propio público. "Cualquiera que vaya a ver una cofradía de 2.000 nazarenos, puede inquietarse el tiempo que supone estar de pie".