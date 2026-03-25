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El Consejo de Hermandades asegura que la Policía no pondrá vallas en Semana Santa "salvo que haya necesidades de seguridad"

Frnacisco Vélez defiende que serán las propias hermandades las que decidan "dónde necesitan vallas"

La Esperanza de Triana coloca vallas en la calle Pureza.

La Esperanza de Triana coloca vallas en la calle Pureza. / Rocío Soler Coll

Victoria Flores

Victoria Flores

Sevilla

Las vallas han entrado en el paisaje de Sevilla en Semana Santa. Los aforamientos fueron la gran polémica de 2025 y desde el Cecop y el Consejo de Hermandades tratan de que la situación no se repita este año. Una polémica que el propio subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha intentado evitar.

Este mismo martes se reunió el Cecop y, según ha confirmado el presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías, "no se habló de aforar". Un extremo que ya manifestaron tanto Vélez como el delegado de Fiestas de Primavera, Manuel Alés, en El Correo de Andalucía, cuando defendieron que su objetivo era "evitar las vallas al máximo posible".

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"Será la hermandad la que diga dónde necesita vallas", ha insistido Vélez a preguntas de la prensa en un encuentro previo a la Semana Santa. Además, el presidente de la institución cofradiera ha recalcado que "la Policía Nacional no pondrá vallas salvo que haya una necesidad de seguridad". De esta forma, ha reiterado que "a priori no está determinado poner vallas".

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