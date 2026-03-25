Guía para aparcar en Sevilla en Semana Santa: más de 2.000 plazas y claves para evitar el tráfico

El plan plan especial de movilidad para la Semana Santa de 2026, un dispositivo que se desplegará con el objetivo de garantizar la seguridad, facilitar los desplazamientos y minimizar el impacto del tráfico durante los días de mayor afluencia en la ciudad se articula en tres etapas. En primer lugar, se han acondicionado zonas del Casco Antiguo para priorizar el tránsito peatonal. La segunda fase, activada el pasado 24 de marzo, introduce cortes puntuales de tráfico, restricciones de aparcamiento y el cierre total de la Campana, uno de los puntos neurálgicos de la ciudad. Por último, la tercera fase se desarrollará entre el 29 de marzo y el 6 de abril, adaptando las medidas en función del desarrollo de las procesiones.

Para aliviar la presión del tráfico, el Consistorio ha habilitado más de 2.000 plazas de aparcamiento. Destaca especialmente el aparcamiento junto a la parada de metro Blas Infante, concebido como espacio disuasorio con unas 1.200 plazas y capacidad incluso para autobuses. Desde este punto, los usuarios podrán acceder a pie a zonas como Triana o el centro, o utilizar el transporte público, especialmente la línea 41 de Tussam.

Por otro lado, el Centro Comercial Torre Sevilla vuelve a poner en marcha su plan especial de aparcamientos con abonos limitados. Como novedad, el abono completo se amplía a diez días, desde el Viernes de Dolores hasta el Domingo de Resurrección, con un precio de 120 euros. También se ofrece un abono de cuatro días por 80 euros.

Este aparcamiento, situado a solo diez minutos a pie del centro y con conexión a más de 30 líneas de autobuses, se presenta como una alternativa cómoda para evitar las restricciones de tráfico. Además, cuenta con tres plantas equipadas con tecnología avanzada y una de las mayores electrolineras de Andalucía, con 20 puntos de carga y seis ultrarrápidos.

En cuanto al servicio de taxis, se mantiene la parada provisional en el Paseo de Roma, frente al Hotel Alfonso XIII, activa desde las 21:00 horas y con doble fila de espera para mejorar la movilidad nocturna.

El transporte público será clave durante estos días. Tussam reforzará su servicio con un incremento del 20% respecto a una semana habitual y mejoras adicionales sobre 2025. En el Domingo de Ramos, la oferta llegará a aumentar hasta un 80% respecto a un domingo normal, con frecuencias de paso de entre 3 y 8 minutos en las líneas principales.

Los días laborables mantendrán una oferta estable con ajustes puntuales, mientras que el Jueves Santo y Viernes Santo verán incrementos del 48% y 40%, respectivamente. Además, se introducen cambios en terminales: las líneas 13 y 14 pasarán a finalizar en la Alameda, y las líneas a Ponce de León lo harán en Puerta Osario.

Los horarios también se adaptarán: los autobuses comenzarán a operar a las 06:00 de lunes a miércoles y a las 07:00 el resto de días, con servicios nocturnos ampliados que, en algunos casos, alcanzarán las 5:00 de la madrugada.

En cuanto a los horarios del Metro de Sevilla, durante la Semana Santa 2026, van a ser los siguientes:

Domingo de Ramos de 07.30 h. a 02.00 h. (*)

de (*) De Lunes a Miércoles Santo de 06.30 h. a 02.00 h. (*)

de (*) Jueves Santo desde las 07.30 h. hasta las 02.00 h. del Sábado Santo (Servicio ininterrumpido).

desde las Sábado Santo de 07.30 h. a 02.00 h. (*)

de (*) Domingo de Resurrección de 07.30 h. a 23.00 h. (*)

(*) Hora de salida del último tren desde cada cabecera de línea

El Metro abrirá todos los días hasta las 2 de la madrugada. Además, habrá servicio initerrumpido desde el Jueves Santo al Sábado Santo.