El Metro de Sevilla amplía sus horarios en Semana Santa 2026 con servicio ininterrumpido en la Madrugá

El Metro de Sevilla se convierte en protagonista como uno de los medios de transporte más utilizados durante la Semana Santa de Sevilla. Entre las principales medidas, tal y como ocurrió en años anteriores, el Metro abrirá todos los días hasta las 2 de la madrugada. Además, habrá servicio initerrumpido desde el Jueves Santo al Sábado Santo.

Horarios Metro

En cuanto a los horarios del Metro de Sevilla, durante la Semana Santa 2026, van a ser los siguientes:

Domingo de Ramos de 07.30 h. a 02.00 h. (*)

de (*) De Lunes a Miércoles Santo de 06.30 h. a 02.00 h. (*)

de (*) Jueves Santo desde las 07.30 h. hasta las 02.00 h. del Sábado Santo (Servicio ininterrumpido).

desde las Sábado Santo de 07.30 h. a 02.00 h. (*)

de (*) Domingo de Resurrección de 07.30 h. a 23.00 h. (*)

(*) Hora de salida del último tren desde cada cabecera de línea

Además, se han llevado a cabo otras medidas por parte del ayuntamiento de Sevilla en su Plan Especial de Movilidad de Semana Santa.

Cortes de tráfico y accesos

También, desde este martes 24 de marzo, se ha procedido al corte total de tráfico de la Campana desde Plaza del Duque hasta la calle Cuna, con el objeto de facilitar el tránsito de peatones en el tramo de carrera oficial comprendido entre Martín Villa y la Plaza del Duque de la Concordia.

Durante los días principales (de Domingo de Ramos a Sábado Santo), entre las 10:00 y las 02:00 horas —y de forma ininterrumpida desde el Jueves Santo— el acceso al Casco Antiguo estará limitado:

Residentes y garajes autorizados

Transporte público, taxis y servicios municipales

Vehículos de emergencia

Bicicletas y motos (con restricciones en algunos puntos)

Vehículos con destino a parkings hasta completar aforo

PLAN ESPECIAL DE MOVILIDAD / El Correo

Se establecen controles en accesos a aparcamientos como Torneo, Reyes Católicos o Puerta Osario, con cortes puntuales cuando se completen. Además, habrá cortes permanentes en vías como Paseo de Colón, María Auxiliadora o la zona de Campana para garantizar la seguridad y evitar colapsos.

Plazas movilidad reducida

Se habilitan nuevas plazas para personas con movilidad reducida en zonas como Marqués de Paradas, Almansa o Almirante Lobo. El recorrido oficial contará con pasillos de seguridad y puntos de cruce peatonal controlados en zonas como Sierpes, Plaza Nueva o Avenida de la Constitución.

Dispositivo sanitario

Se instalarán puntos de atención sanitaria en áreas de gran afluencia como Plaza Nueva, Plaza de la Gavidia o el entorno del Archivo de Indias. También habrá un centro específico para costaleros en María Auxiliadora.

PUNTOS DE ATENCIÓN SANITARIA / El Correo

Autobuses Tussam

TUSSAM refuerza sus líneas y adapta recorridos por los cortes de tráfico, con más vehículos en servicio para atender el aumento de desplazamientos.

Domingo de Ramos

Primera salida general: 7:00 (6:00 en líneas 28 y 29)

Últimas salidas:

Líneas principales: entre 23:15 y 23:45

Resto: entre 1:00 y 1:15

Líneas 16 y 29: hasta 3:30

Tranvía (T1): hasta 2:15

Líneas nocturnas comienzan a la 1:00

Lunes, Martes y Miércoles Santo

Primera salida: 6:00 (5:00–5:30 en líneas 28 y 29)

Últimas salidas:

Principales: 23:15–23:45

Resto: 1:00–1:15

Líneas 16 y 29: hasta 3:30 (lunes y martes) y hasta 5:30 (miércoles)

Tranvía: hasta 2:15

Nocturnas desde la 1:00

Jueves Santo

Primera salida: 7:00 (6:00 en líneas 28 y 29)

Últimas salidas:

Líneas principales: 23:15–23:45

Resto: servicio ininterrumpido (no se retiran)

No habrá servicio nocturno

Viernes Santo

Primera salida: desde 6:00 (7:00 en principales; línea 14 a las 14:00)

Últimas salidas:

Principales: 23:15–23:45

Resto: 1:00–1:15

Líneas 16 y 29: hasta 5:30

Tranvía: hasta 2:15

Sin servicio en líneas 40 y 43

Nocturnas desde la 1:00

Sábado Santo

Primera salida: 7:00 (6:00 en líneas 16, 28 y 29)

Últimas salidas:

Principales y líneas 40 y 43: 23:15–23:45

Resto: 1:00–1:15

Líneas 16 y 29: hasta 5:30

Tranvía: hasta 2:15

Nocturnas desde la 1:00

El dispositivo de movilidad se mantendrá activo durante toda la semana y podrá modificarse en función de la afluencia de público y las necesidades de seguridad.