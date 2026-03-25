Transporte público
El Metro de Sevilla amplía sus horarios en Semana Santa 2026 con servicio ininterrumpido en la Madrugá
El Metro de Sevilla ampliará sus horarios durante la Semana Santa de 2026, ofreciendo servicio ininterrumpido el Jueves Santo y hasta las 2:00 horas en otros días clave
El Metro de Sevilla se convierte en protagonista como uno de los medios de transporte más utilizados durante la Semana Santa de Sevilla. Entre las principales medidas, tal y como ocurrió en años anteriores, el Metro abrirá todos los días hasta las 2 de la madrugada. Además, habrá servicio initerrumpido desde el Jueves Santo al Sábado Santo.
Horarios Metro
En cuanto a los horarios del Metro de Sevilla, durante la Semana Santa 2026, van a ser los siguientes:
- Domingo de Ramos de 07.30 h. a 02.00 h. (*)
- De Lunes a Miércoles Santo de 06.30 h. a 02.00 h. (*)
- Jueves Santo desde las 07.30 h. hasta las 02.00 h. del Sábado Santo (Servicio ininterrumpido).
- Sábado Santo de 07.30 h. a 02.00 h. (*)
- Domingo de Resurrección de 07.30 h. a 23.00 h. (*)
(*) Hora de salida del último tren desde cada cabecera de línea
Además, se han llevado a cabo otras medidas por parte del ayuntamiento de Sevilla en su Plan Especial de Movilidad de Semana Santa.
Cortes de tráfico y accesos
También, desde este martes 24 de marzo, se ha procedido al corte total de tráfico de la Campana desde Plaza del Duque hasta la calle Cuna, con el objeto de facilitar el tránsito de peatones en el tramo de carrera oficial comprendido entre Martín Villa y la Plaza del Duque de la Concordia.
Durante los días principales (de Domingo de Ramos a Sábado Santo), entre las 10:00 y las 02:00 horas —y de forma ininterrumpida desde el Jueves Santo— el acceso al Casco Antiguo estará limitado:
- Residentes y garajes autorizados
- Transporte público, taxis y servicios municipales
- Vehículos de emergencia
- Bicicletas y motos (con restricciones en algunos puntos)
- Vehículos con destino a parkings hasta completar aforo
Se establecen controles en accesos a aparcamientos como Torneo, Reyes Católicos o Puerta Osario, con cortes puntuales cuando se completen. Además, habrá cortes permanentes en vías como Paseo de Colón, María Auxiliadora o la zona de Campana para garantizar la seguridad y evitar colapsos.
Plazas movilidad reducida
Se habilitan nuevas plazas para personas con movilidad reducida en zonas como Marqués de Paradas, Almansa o Almirante Lobo. El recorrido oficial contará con pasillos de seguridad y puntos de cruce peatonal controlados en zonas como Sierpes, Plaza Nueva o Avenida de la Constitución.
Dispositivo sanitario
Se instalarán puntos de atención sanitaria en áreas de gran afluencia como Plaza Nueva, Plaza de la Gavidia o el entorno del Archivo de Indias. También habrá un centro específico para costaleros en María Auxiliadora.
Autobuses Tussam
TUSSAM refuerza sus líneas y adapta recorridos por los cortes de tráfico, con más vehículos en servicio para atender el aumento de desplazamientos.
Domingo de Ramos
- Primera salida general: 7:00 (6:00 en líneas 28 y 29)
- Últimas salidas:
- Líneas principales: entre 23:15 y 23:45
- Resto: entre 1:00 y 1:15
- Líneas 16 y 29: hasta 3:30
- Tranvía (T1): hasta 2:15
- Líneas nocturnas comienzan a la 1:00
Lunes, Martes y Miércoles Santo
- Primera salida: 6:00 (5:00–5:30 en líneas 28 y 29)
- Últimas salidas:
- Principales: 23:15–23:45
- Resto: 1:00–1:15
- Líneas 16 y 29: hasta 3:30 (lunes y martes) y hasta 5:30 (miércoles)
- Tranvía: hasta 2:15
- Nocturnas desde la 1:00
Jueves Santo
- Primera salida: 7:00 (6:00 en líneas 28 y 29)
- Últimas salidas:
- Líneas principales: 23:15–23:45
- Resto: servicio ininterrumpido (no se retiran)
- No habrá servicio nocturno
Viernes Santo
- Primera salida: desde 6:00 (7:00 en principales; línea 14 a las 14:00)
- Últimas salidas:
- Principales: 23:15–23:45
- Resto: 1:00–1:15
- Líneas 16 y 29: hasta 5:30
- Tranvía: hasta 2:15
- Sin servicio en líneas 40 y 43
- Nocturnas desde la 1:00
Sábado Santo
- Primera salida: 7:00 (6:00 en líneas 16, 28 y 29)
- Últimas salidas:
- Principales y líneas 40 y 43: 23:15–23:45
- Resto: 1:00–1:15
- Líneas 16 y 29: hasta 5:30
- Tranvía: hasta 2:15
- Nocturnas desde la 1:00
El dispositivo de movilidad se mantendrá activo durante toda la semana y podrá modificarse en función de la afluencia de público y las necesidades de seguridad.
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