Los expertos vaticinan una Semana Santa sin paraguas: el riesgo de lluvia en toda Andalucía será prácticamente nulo

La Semana Santa 2026 comenzará con un escenario meteorológico favorable en Andalucía, especialmente durante sus primeras jornadas, según la previsión elaborada por el meteorólogo Juan Antonio Salado, que apunta a una baja probabilidad de precipitaciones en la mayor parte de la comunidad.

De acuerdo con los datos, el periodo comprendido entre el Viernes de Dolores y el Domingo de Ramos estará marcado por cielos poco nubosos o despejados, con especial estabilidad en Andalucía occidental. Las probabilidades de lluvia serán prácticamente nulas en ciudades como Sevilla, Córdoba o Jerez, mientras que en Málaga apenas alcanzarán valores del 5% al 10%.

Salado explica que este arranque se presenta especialmente tranquilo: “Nos encontramos ante una situación dominada por la estabilidad atmosférica, con escasa nubosidad y un riesgo de precipitaciones prácticamente inexistente en los primeros días”.

A partir del Lunes Santo, el escenario podría experimentar ligeros cambios, aunque sin precipitaciones significativas. La previsión indica la presencia de nubes altas y un leve aumento de la inestabilidad, con probabilidades de lluvia que en algunos puntos podrían alcanzar el 10% o el 20%, especialmente en Málaga. No obstante, el riesgo general sigue siendo bajo.

Para la segunda mitad de la semana, la incertidumbre aumenta. Entre el Jueves Santo y el Domingo de Resurrección, el grado de confianza en la predicción desciende, aunque todo apunta a que las altas presiones podrían seguir dominando, manteniendo un tiempo estable y con cielos poco nubosos.

Juan Antonio Salado cuenta con una sólida trayectoria en el ámbito meteorológico. Formado en la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), es miembro de la Asociación Meteorológica Española y ha trabajado como observador en AEMET y meteorólogo en Meteoclim. Además, ha participado como ponente en foros sobre meteorología y cambio climático y colabora habitualmente con medios de comunicación. Una de sus fotografías, centrada en la nube de Levante, ha sido incluida en el Atlas Internacional de las Nubes de la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

La previsión de Antonio Delgado

Las previsiones meteorológicas invitan al optimismo de cara a la Semana Santa en Andalucía. El físico Antonio Delgado, conocido en redes sociales por sus análisis del tiempo, ha avanzado que todas las tendencias apuntan a un escenario de estabilidad atmosférica en la comunidad durante los primeros días de la semana grande. Según su pronóstico, es ya “casi seguro” que hasta el Martes Santo inclusive habrá muy pocas precipitaciones, lo que abre la puerta a un arranque de Semana Santa sin grandes sobresaltos para las hermandades.

El experto matiza que podría aparecer alguna lluvia débil el Sábado de Pasión en el sureste peninsular, aunque no se esperan acumulados importantes ni situaciones que alteren de forma significativa el panorama general en Andalucía. De hecho, Delgado insiste en que este año la situación es mucho más favorable que en otras ocasiones y que, a día de hoy, no parece que el tiempo vaya a convertirse en la gran preocupación de los cofrades durante los primeros compases de la Semana Santa.

En cuanto a las temperaturas, el físico señala que del Viernes de Dolores al Domingo de Ramos serán algo más bajas de lo habitual, aunque después tenderán a recuperarse progresivamente conforme avance la semana. También resta importancia al posible viento de levante en los primeros días, ya que, según indica, finalmente no debería causar problemas relevantes. Además, la tendencia para la segunda mitad de la Semana Santa sigue siendo positiva, por lo que, salvo cambios de última hora, Andalucía se encamina hacia una Semana Santa marcada por la estabilidad.

Con este escenario, todo apunta a que las primeras jornadas de la Semana Santa andaluza podrán desarrollarse sin sobresaltos meteorológicos, a la espera de cómo evolucione la situación en los días centrales y finales.