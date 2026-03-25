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Miércoles de Pasión

'El Llamador' reparte su programa de mano con una mezcla de tradición y solidaridad: "Todo un éxito"

Canal Sur Radio reparte 176.000 ejemplares de 'El Llamador' en su sede de Sevilla, un clásico de la Semana Santa que facilita a los cofrades horarios y detalles de las procesiones

Vídeo | Entrega del programa de mano de 'El Llamador' en la sede de Canal Sur en Sevilla

Vídeo | Entrega del programa de mano de 'El Llamador' en la sede de Canal Sur en Sevilla

Entrega del programa de mano de 'El Llamador' en la sede de Canal Sur en Sevilla / Marina Casanova

Álvaro García-Arévalo

Álvaro García-Arévalo

Centenares de personas se dan cita en la mañana de este miércoles frente a la sede de Canal Sur Radio en la Isla de la Cartuja para hacerse con el programa de mano de El Llamador. "Todo un clásico" en la antesala de la Semana Santa de Sevilla. Los primeros cofrades llegaron de madrugada para formar la tradicional cola, aunque el tiempo de espera apenas supera los 15 minutos y resulta bastante ágil. Se repartirán un total de 176.000 ejemplares durante toda la mañana.

Canal Sur Radio repartirá un total de 176.000 ejemplares

Canal Sur Radio repartirá un total de 176.000 ejemplares / Marina Casanova

"Una tradición más de la ciudad de Sevilla", apuntaba Juan Miguel Vega, director de Canal Sur Radio. "Su tamaño es ideal y está adaptado a cualquier bolsillo exterior para llevarlo en Semana Santa", todo un éxito para que los cofrades no se pierdan por las calles con "horarios precisos y detallados" que elaboran concienzudamente.

"Es uno de los días más bonitos", señalaba José Antonio Rodríguez, el pregonero de la Semana Santa de Sevilla, apenas dos días después de anunciarle a la ciudad una de sus fiestas más soñadas. Destacaba el papel del "público fiel que desde hace años viene a recoger el programa de mano cada Miércoles de Pasión".

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Como cada año se han formado grandes colas en el entorno de la sede de Canal Sur en la Isla de la Cartuja

Como cada año se han formado grandes colas en el entorno de la sede de Canal Sur en la Isla de la Cartuja / Marina Casanova

Además, el Banco de Alimentos de Sevilla está presente una vez más en la cita. Los sevillanos que acudan a recoger su programa de mano pueden donar litros de leche o, en cambio, realizar una aportación económica. Una voluntaria apuntaba que la iniciativa es "todo un éxito" y el pasado año llegaron a recoger 3.900 cartones de leche y casi 2.500 euros. Una oportunidad perfecta para colaborar con los que más lo necesitan.

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