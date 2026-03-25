Semana Santa 2026 en la Sierra Sur: la Santa Vera-Cruz de Osuna incorpora un demonio del siglo XVII al paso del crucificado

Osuna concentrará los estrenos más significativos de la Semana Santa de 2026 en la Sierra Sur de Sevilla. La patrimonial Villa Ducal, cuya fiesta sacra fue declarada de Interés Turístico Nacional de Andalucía en 1999, presentará a pie de calle la alegorización completa del paso del Cristo de la Vera-Cruz, una de las joyas iconográficas de Andalucía, la ampliación del misterio del Señor de la Entrada Triunfal en Jerusalén y una nueva peana para la Virgen de la Encarnación.

La cofradía de la Santa Vera-Cruz de Osuna, que rinde culto a un crucificado anónimo y datado en el segundo cuarto del siglo XVI, presentará durante la tarde del Martes Santo la finalización del proceso de alegorización del paso del Señor. La talla, ejecutada en madera de ácana, material originario de América e introducido en Andalucía por Cristóbal Colón tras el Descubrimiento de América, irá entronizado en un trono dorado que fue diseñado y realizado por el tallista francés Hipólito Rossi entre 1894 y 1895.

Boceto del futuro paso de Jesús Nazareno de El Rubio. / El Correo

Un demonio del siglo XVII completará la escena

La alegorización de la escena, iconografía habitual durante el Barroco en Andalucía, se completa con la incorporación a la composición de un demonio del siglo XVII que ha sido adquirido en un anticuario. La obra pertenecía a un antiguo retablo de ánimas y conformará con el niño un pasaje catequético que enfrentará al alma bienaventurada e inocente del joven infante y el alma atormentada del diablo en una clara representación de las cuatro postrimerías: la muerte, el juicio, el infierno y la gloria.

El diablo, que primitivamente fue concebido para ser representado en un retablo junto al Arcángel San Miguel, jefe de las milicias celestiales, ya ha sido incorporado a un paso de estilo tardo gótico. A los pies del Señor irá, además del diablo, el niño, una obra de la centuria del XVI en la que se representa a un pequeño con una mariposa en la mano en señal del vuelo del alma hacia Dios.

Nueva urna del Santo Entierro de El Rubio. / El Correo

Otro de los estrenos de la cofradía serán las pinturas de las cartelas que se integrarán en el canasto del paso de Jesús Cautivo, un Ecce-Homo sedente gubiado por el imaginero malagueño Fernando Ortiz y datado hacia 1765. Las pinturas han sido ejecutadas por el artista ursaonense Pedro Selva y representarán a cuatro sibilas: Délfica, Cumana, Samia y Eritrea. Las sibilas, figura que adquirió una sobresaliente notoriedad durante la Edad Media, fueron las profetisas que anunciaron la llegada del Mesías.

Además, la cofradía, que procesiona a la Virgen de la Esperanza entronizada en un paso de palio de estilo egipcio único en Andalucía, ha aprobado variaciones en los horarios, ya que la cruz de guía abandonará la Parroquia de San Agustín a las 19:30 horas y se recogerá a las 23:30 horas.

Pintura del Gloria del palio de la Esperanza de Casariche. / El Correo

Nueva peana para la Virgen de la Encarnación

Además, la hermandad de Fátima, la más joven del catálogo de agrupaciones de Osuna, estrenará una nueva peana para la Virgen de la Encarnación. La dolorosa que tallara Javier Rojas irá alzada en una pieza plateada que ha sido labrada y cincelada en el taller Paula Órfebres de Lucena. El palio que cobija a la dulce imagen mariana, que procesiona la tarde del Miércoles Santo, lucirá unos nuevos respiraderos que han sido adquiridos a la cofradía de Jesús Nazareno de El Viso del Alcor.

Las piezas fueron ejecutadas en el taller de los hijos de Juan Fernández y supondrán la renovación de un trono en el que las dalmáticas de la dolorosa también serán de nueva factura. Para completar el capítulo de estrenos, la corporación del Barrio de Fátima, enclavada en la zona Sur de la villa y que rinde culto a un Cautivo que responde a la advocación de Señor de la Salud en la Presentación al Pueblo y que nació de las gubias de Darío Fernández, caminará bajo el haz de luz que emanará de los nuevos faroles de cruz de guía.

Primer plano de la peana plateada de la Virgen de la Encarnación de Osuna. / El Correo

Completado el misterio de la Borriquita

El último de los bautizos significativos será el que protagonice la cofradía del Dulce Nombre, que el próximo Domingo de Ramos avanzará en la composición definitiva del misterio de la Borriquita. La junta de gobierno aprobó la elaboración de la primera fase de la canastilla del trono del Dulce Nombre en estilo neogótico y obra de José Carlos Ligero, además de la finalización del tallado del paso de la Entrada Triunfal en Jerusalén. La escena que recrea la popular Borriquita crecerá en número de integrantes al unirse al pasaje las tallas secundarias de San Pedro, San Juan y Santiago el Mayor.

Dorada la trasera del paso del Nazareno de Casariche

En Casariche, localidad heredera de la huella de la antigua ciudad romana de Ventippo, la novedad más significativa será la presentación del dorado de la trasera del paso de Jesús Nazareno, titular de la cofradía homónima, datado en el siglo XVIII y atribuido al imaginero almeriense Andrés de Carvajal y Campos. El artista de Marchena Francisco Javier Gutiérrez Sánchez ha sido el autor del dorado completo del trono del Señor, que será auxiliado en la carga de la cruz por Simón de Cirene.

Primer plano del cirineo de Casariche recién restaurado. / El Correo

La imagen del cirineo ha sido recientemente restaurada por la artista pileña María José Barragán. Las maniguetas del primer paso de la congregación, que procesiona la mañana del Viernes Santo, han sido ejecutadas en caoba para preservar su conservación, mientras que el llamador ha sido restaurado y bañado en plata por el orfebre sevillano Manuel Arenas.

Nueva gloria para la Virgen de la Esperanza

En el segundo paso, la Virgen de la Esperanza, obra contemporánea de González Ventura, irá entronizada en un palio cuyo techo lucirá una gloria de nueva creación. La pintura oval que corona el cielo de la escenografía ha sido diseñada, realizada y donada por el artista local José María Gil Graciano.

Novedades en El Rubio

El Rubio será otro de los epicentros de la Semana Santa en la Sierra Sur gracias a las novedades que presentará la hermandad de Jesús Nazareno, que desfila el Jueves Santo. El frontal del canasto del paso del Señor será presentado con el proceso de talla completado gracias al diseño de estilo neobarroco culminado por el pintor gaditano Manuel Caballero y a los trabajos del taller de los Hermanos Caballero de Sevilla.

Además, la Virgen de la Esperanza, esculpida por Castillo Lastrucci, lucirá la restauración completa y el plateado de sus respiraderos, piezas que han sido encargadas al taller de los Hermanos Angulo de la ciudad de Lucena.

Una nueva urna para el Santo Entierro

La otra corporación con novedades relevantes en El Rubio será la de los Dolores, que el próximo Viernes Santo procesionará con una nueva urna para el Cristo Yacente, obra de Emilio Pizarro de 1904 y primitivo titular de la capitalina hermandad del Baratillo. La pieza ha sido ejecutada en el taller de los Hermanos Caballero, donde se han elaborado igualmente los seis candelabros, cuatro en las esquinas y dos en los laterales, que alumbrarán el paso del Santo Entierro.

En la primera fase, la urna en la que irá el cuerpo del Señor se presentará a ojos de los devotos con el proceso de tallado aún en madera virgen. El proyecto del futuro paso de la hermandad, que venera a una Virgen obra de Castillo Lastrucci y que responde a la advocación de María Santísima de los Dolores, ha sido diseñado por los propios hermanos Caballero e incluye como objetivo final el dorado del canasto.