Del traje de novia de Lola Flores al palio de la Virgen de Loreto: Cyrta, el centro de referencia en restauración de tejidos con sede en Pino Montano

En las mesas del taller de Cyrta (Conservación y restauración de Tejidos Antiguos) hay túnicas, mantillas y simpecados. Los trabajadores cosen, limpian y pasan a digital cada una de las piezas con las que trabajan. Estos días, con la Semana Santa a la vuelta de la esquina y El Rocío en el horizonte, el calendario se llena de proyectos para San Isidoro, el Rocío de San Fernando o incluso hermandades de Ferrol.

Pablo Pérez y Pablo Portillo estudiaron Bellas Artes en Sevilla y se especializaron en conservación y restauración de bordados en Palencia. Al volver a casa, vieron que no había empresas a las que enviar sus currículums y decidieron crear la suya propia. A través de redes sociales comenzaron a ganar clientes y, aunque empezaron con un particular, las hermandades se convirtieron en su principal cartera.

En solo 10 años, Cyrta se ha convertido en un lugar de referencia para el mundo cofrade de Sevilla que cruza fronteras. De hecho, entre sus trabajos hay piezas llegadas desde Francia para su restauración. Así, son muchas las hermandades que, como La Macarena, mantienen con ellos planes de conservación para poder trabajar y proteger los tejidos cada año y no tener que realizar grandes trabajos puntuales.

En Cuaresma el trabajo se multiplica

"Hay más concienciación, se está valorando más el patrimonio textil, gracias a también a estudios que se están haciendo sobre este patrimonio", desgranan y defienden que "se está interviniendo y restaurando más". Aun así, sostienen que en los últimos años llegan piezas en desuso desde hace 50 años, porque estaba "muy debilitada y deteriorada y se quiere conservar". "Lo importante es que lo hagan profesionales", defienden.

Algunas de las piezas que llegan a su pequeño taller en el barrio de Pino Montano pasan hasta 15 meses entre las manos de Pérez, Portillo y sus compañeros. Aquí, además de hilos, sedas y encajes hay hasta telescopios. "Nos llegan piezas bastante antiguas, de las que apenas se conoce nada, entonces hacemos también una labor de investigación", explican, para puntualizar que algunos hilos van a laboratorios específicos.

Taller de CYRTA, especialistas en la restauración de tejidos. / Marina Casanova / ECA

Gracias al uso del telescopio, los artesanos pueden analizar las distintas fibras que se han utilizado en las piezas. Estudiar de cerca los materiales es fundamental y para ello trabajan con lentes macro en sus móviles para poder ver con detalle el estado de las telas. Además, ante la rigidez de los tejidos con los que trabajan, transforman materiales tan sencillos como las agujas, que las curvan para poder coser.

Los trajes de Lola Flores

Aunque durante la Cuaresma confiesan que su trabajo se intensifica, las piezas llegan hasta aquí durante todo el año. De hecho, apuntan que, aunque las hermandades son sus principales clientes, han trabajado con todo tipo de tejidos y sectores. De hecho, fueron ellos los encargados de restaurar el vestido de novia o varias batas de cola de Lola Flores que hoy están expuestas en el museo de la artista.

Taller de CYRTA, especialistas en la restauración de tejidos. / Marina Casanova / ECA

Muchos de los trabajadores de Cyrta son jóvenes que llegaron al taller como becarios. "Llevábamos un año y medio de andadura y la Universidad de Sevilla contactó con nosotros por si acogíamos alumnos en prácticas". Esta experiencia hizo que algunos de ellos se enamoraran de la conservación de tejidos y marcharan como Pérez y Portillo a Palencia a formarse. "Han seguido la especialización", aclaran para sonreir al apunar que después volvieron.

"Gracias a que tenemos un equipo considerable, nos permite abarcar múltiples piezas para no centrarnos sola y únicamente durante ocho horas al día", señalan mientras sus compañeros cambian de una túnica bordada a una mantilla de encaje. "Si no, nos volvemos un poco locos", bromean. Aun así, aseguran que cada uno de los empleados está más especializado en una cosa que en otra y suele centrar en eso sus esfuerzos.