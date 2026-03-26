Drones por el cielo y agentes bajo el suelo de Sevilla: la Policía Nacional se despliega en Semana Santa "hasta donde nadie la ve"

Desde el cielo de Sevilla hasta los colectores que recorren el subsuelo. A solo un día del Viernes de Dolores, la Policía Nacional se despliega por toda la ciudad para garantizar la seguridad de miles de vecinos y visitantes. "Un dispositivo muy complejo, porque el plano -sobre todo en el casco histórico- tiene calles muy estrechas", explica este jueves Begoña Fernández, oficial de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de la Jefatura Superior de Andalucía Occidental.

En total, el Cuerpo contará con más de 1.900 efectivos sobre el terreno en estos días. Y de multitud de grupos policiales: desde la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) a los Guías Caninos, Medios Aéreos o Subsuelo. "El dispositivo se ha establecido en varios escalones: la primera intervención está formada por agentes van en las inmediaciones de los cortejos procesionales. Luego hay un segundo nivel con personal de apoyo, y después un tercero con la UPR, encargada tanto de puntos estáticos en enclaves conflictivos como de esa primera reacción a todas las intervenciones que puedan surgir", detalla Fernández.

Un operativo diseñado teniendo en cuenta "la gran afluencia de personas que se movilizan en direcciones contrarias y al número de cofrades que llevan asimismo las propias hermandades en su estación de penitencia", tal como apunta esta oficial de Policía Nacional. "Aparte de estos escalones, además hay diversas unidades que están apoyando el dispositivo dentro de sus funciones, tanto en puestos de retención como de reacción". Desde los que sobrevuelan el cielo sevillano hasta los que revisan cada uno de los colectores.

Dron de la Policía Nacional volando cerca de la Torre del Oro. / Marina Casanova / ECA

"Trabajamos donde la gente no nos ve"

Una de los grupos policiales movilizados para la Semana Santa de Sevilla es precisamente el de Subsuelo, que lleva ya varias semanas revisando cada uno de los rincones que hay bajo tierra. "Trabajamos donde la gente no nos ve: colectores de aguas fecales, galerías de servicio, habitáculos... Lo importante es no encontrarnos nada que no suela haber", subraya Daniel Muñoz, jefe de esta unidad. "Lo hacemos de manera diaria, así que si encontramos algo extraño, damos el aviso. Somos los que cerramos la esfera de seguridad".

También se ha dispuesto a la Unidad de Medios Aéreos: "Ofrecemos imágenes con drones al centro de mando para facilitar las decisiones que deben tomar en estos días. Y la otra misión que tenemos es controlar los vuelos de drones no autorizados e identificar a los pilotos para su posible sanción", comenta Manuel Claro, policía adscrito a la Unidad Aérea de Sevilla.

"Nos desplegamos toda la Semana Santa con una doble vertiente: preservar y mantener la seguridad ciudadana y, en ciertos días concretos, también formamos retenes en puntos de especial interés (sobre todo en el centro histórico)", señala Salvador Rojas, inspector del Grupo I de la UPR de Sevilla. "Son muchos años llevando a cabo el operativo, y el desafío es que todo discurra como hasta ahora: sin incidentes".