La empresa de la barcaza de Coria responde a las hermandades y defiende la subida de tarifas del Rocío

La empresa Transportes Fluviales de Coria del Río, S.L., concesionaria del servicio de barcaza que cada año utilizan numerosas hermandades del Rocío para cruzar el Guadalquivir, ha contactado con este periódico para ofrecer su versión sobre la polémica generada por la subida de tarifas prevista para la romería de 2026. Defiende que el incremento de precios no es "desproporcionado", sostiene que responde al encarecimiento general de los costes y reivindica su derecho a fijar tarifas como empresa privada.

La compañía asegura que su intención no es mantener un tono "acusatorio", sino "defender nuestro trabajo, así como nuestra historia y honor como entidad con más de cincuenta años de antigüedad". Todo ello, después de que las hermandades denunciaran una subida que calificaban de golpe económico a pocas semanas del inicio de los caminos hacia la aldea almonteña.

La empresa reivindica su carácter privado

Uno de los ejes principales del posicionamiento de la concesionaria pasa por subrayar que se trata de una sociedad sostenida con capital "cien por cien privado" y que "nunca" ha recibido "ayudas ni subvenciones públicas de ningún tipo". Así, la empresa defiende que sus decisiones se toman con criterios internos vinculados a los gastos de explotación y a las expectativas de rentabilidad.

En este sentido, la empresa también pone el foco en su impacto laboral, al señalar que su actividad sostiene una plantilla fija de once trabajadores, lo que supone el sustento directo de once familias durante todo el año, además de los empleos temporales que se incorporan en función de la demanda. A ello suma los puestos indirectos vinculados a proveedores, astilleros y suministros locales.

En ese punto, la dirección de la firma invoca la "plena libertad de empresa" reconocida en el artículo 38 de la Constitución Española y argumenta que las tarifas se ajustan "conforme a la temporada y la demanda", una práctica que considera habitual en el sector servicios, especialmente en actividades ligadas al ocio.

Niega que la barcaza sea "casi imprescindible"

La empresa también rebate algunos de los argumentos utilizados por las hermandades en su protesta. En concreto, cuestiona que el cruce por Coria del Río pueda definirse como un servicio "casi imprescindible", tal como sostenían las corporaciones rocieras.

Según la concesionaria, para algunas hermandades el uso del servicio puede evitar desvíos, pero para otras incluso "ralentiza considerablemente su camino". Por eso, considera poco acertadas expresiones como "casi imprescindible" y "desproporcionada", al entender que contienen "un claro sesgo" que puede inducir al lector "hacia un pensamiento crítico que no se ajusta a la realidad".

La subida, vinculada a combustibles, seguros y seguridad

En la parte más económica, atribuye la actualización de tarifas al aumento sostenido de los costes sociales y operativos. Cita expresamente el alza de salarios, seguros sociales, formación, prevención de riesgos, presión fiscal, tasas portuarias e inspecciones técnicas obligatorias.

A ello suma el incremento del precio de los combustibles y suministros, el encarecimiento del mantenimiento y la seguridad en un medio acuático y el mayor coste de los seguros, ya que, según expone, cada embarcación cuenta con hasta tres pólizas. La empresa añade además que el paso de las hermandades exige una preparación especial con hasta quince días de antelación, incluyendo la instalación de gomas antideslizantes para las caballerías, refuerzo de portones y aumento de las medidas de seguridad.

En esa misma línea, la concesionaria sostiene que las tarifas "no se modificaban desde 2024" y que su actualización busca "garantizar la viabilidad y continuidad del servicio". La empresa añade que durante el resto del año mantiene precios ajustados para usuarios que emplean la barcaza por motivos laborales, pero defiende aplicar este incremento en actividades "de carácter extraordinario y de ocio" como el Cruce de Hermandades. Según expone, este operativo supone para la entidad unos diez días de trabajo intensivo, con algunas jornadas de más de doce horas y con la plantilla plenamente volcada en el servicio.

El mayor impacto recae en la tracción animal

Otro de los argumentos centrales es que el encarecimiento no afecta por igual a todas las hermandades. La empresa sostiene que el aumento recae sobre todo en la "tracción animal", que, a su juicio, sólo afectaría realmente a "un veinte o veinticinco por ciento de las hermandades".

En ese sentido, vincula directamente ese sobrecoste a las exigencias técnicas y de seguridad que implica el transporte de animales vivos en la barcaza, con ainstalación de gomas antideslizantes, las cuales "usamos expresa y únicamente para los días del Cruce de Hermandades".

Las tarifas se expusieron el 7 de marzo

La concesionaria también rechaza que las hermandades carecieran por completo de margen de reacción. En su explicación afirma que, como en años anteriores, las tarifas fueron presentadas en la asamblea anual de hermandades que utilizan este cruce, celebrada el pasado 7 de marzo en Granada.

Aunque admite desconocer si esa fecha era "tardía o suficiente" para la planificación de las corporaciones, subraya que los plazos "apenas difieren" de los de ejercicios anteriores.

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En su defensa, la compañía añade además que desde 2022 aplica un descuento del "quince por ciento" en la tracción mecánica a aquellas hermandades que realizan el pago unificado del servicio, una fórmula que, según sostiene, permite un cruce "mucho más organizado y seguro".