Horarios y recorridos del Domingo de Ramos 2026 en Sevilla: consulta los tiempos de paso de todas las cofradías

Este será un Domingo de Ramos de cambios. La primera jornada de la Semana Santa se ha establecido como una de las más complejas y hace años que las variaciones se repiten para tratar de dar con la fórmula exacta que evite parones, cortes y bloqueos en distintos puntos de la ciudad. Tras años de cambios constantes, son muchas las corporaciones que confían en que este sea el definitivo.

El principal cambio lo ha experimentado la Hermandad de la Cena, que ha pasado de ser la quinta en pasar por carrera oficial a la segunda. De esta forma, la jornada queda: La Borriquita, Hermandad de la Cena, Hermandad de Jesús Despojado, Hermandad de la Hiniesta, Hermandad de la Paz, Hermandad de San Roque, Hermandad de la Estrella, Hermandad de la Amargura y Hermandad del Amor.

Este nuevo orden en el paso por la carrera oficial altera también los horarios de La Estrella y La Amargura, que intercambian sus puestos en el paso por la Catedral. Además, por primera vez en medio siglo, la Hermandad de Triana saldrá desde la parroquia de San Jacinto con el palio de Garduño, lo que dejará una imagen para la historia y la obligará a salir una hora y media antes para poder cumplir con la hora establecida.

Horarios y recorridos del Domingo de Ramos

A esto se suma la mudanza obligada de La Hiniesta, que ha tenido que abandonar San Julián por las obras de urgencia y saldrá desde Santa Marina. Esto provocará que la corporación que dirige Nicolás de Alba retrase su salida 45 minutos y haya alterado casi por completo su recorrido para poder adaptarse a esta circunstancia sobrevenida. Aun así, mantendrá su puesto establecido en la nómina.

Pese a que solo hay cuatro minutos entre ambos templos, las alteraciones en el recorrido son sustanciales para poder mantener el discurrir de la jornada. Los cambios, acordados con San Gregorio para no afectar a los recorridos del resto de corporaciones, llevan a la Hermandad por la Plaza del Señor de la Resurrección, calle San Luis, Plaza del Pumarejo y Relator, para continuar su recorrido habitual.

Además, La Paz ha anunciado también varios cambios en sus recorridos, tanto de ida como de vuelta. La corporación alargará el inicio de su estación de penitencia para poder salir con más rapidez de San Sebastián y recorrerá todo Río de la Plata. Además, para recuperar metros, discurrirá por Harina y Jimios. Ya a la vuelta, recortará por la calle Brasil para entrar de una forma más directa en su templo.