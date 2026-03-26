Horarios y recorridos del Jueves Santo 2026 en Sevilla: consulta los tiempos de paso de todas las cofradías

El Consejo de Hermandades y Cofradías quiere terminar con los retrasos habituales del Jueves Santo. Para poder hacer frente a este problema que, año tras año, padece de forma especial la Hermandad de Pasión, la última de la jornada, la institución que coordina las hermandades de penitencia ha aprobado la ampliación del tiempo de paso por carrera oficial en 15 minutos, que se repartirán entre las distintas corporaciones.

Si bien la jornada mantiene el orden de paso habitual por la carrera oficial (Los Negritos, La Exaltación, Las Cigarreras, Montesión, La Quinta Angustia, El Valle y Pasión), sufre una gran reestructuración para poder ampliar los horarios. El punto de partida fue que, tras el archiconocido conteo, las hermandades pudieran ganar minutos de forma proporcional sin ampliar sobremanera el tiempo de paso por la carrera oficial.

Los Negritos y Las Cigarreras no experimentan cambios respecto a 2025, mientras la Exaltación adelanta 25 minutos su salida, pasando a poner su cruz de guía en la calle a las 15:30. Estas tres primeras hermandades en pasar por la carrera oficial no modifican su hora de venia en La Campana. Sin embargo, el resto de corporaciones retrasarán varios minutos su entrada en el recorrido oficial.

Horarios y recorridos del Jueves Santo

Montesión entrará tres minutos más tarde, a las 19:28 y La Quinta Angustia saldrá a la calle seis minutos más tarde y, por consiguiente, entrará en Campana también seis minutos después. El Valle saldrá cinco minutos más tarde y entrará en la carrera nueve más tarde, a las 20:54. Por último, Pasión retrasa también su salida del Salvador unos cinco minutos y entrará en Campana a las 21:36 y saldrá de la Catedral a las 0:05.

Estos cambios supondrán un cambio de paradigma entre el Jueves y la Madrugá, entre las que cada vez hay menos tiempo de diferencia. De hecho, esta alteración por la que una se retrasa y la otra se adelanta provocará que entre ambas no haya ni tres horas de diferencia. De hecho, el cambio de Pasión provocará que El Silencio llegue a la Campana antes de que la Virgen de la Merced haya entrado en el Salvador.

Un año más, Las Cigarreras volverá a salir desde Los Terceros. Las obras que mantiene KKH en la sede actual de la corporación de Los Remedios, obliga a los nazarenos de raso morado a salir desde el templo que fuera su sede en el pasado y donde mantiene una capilla. Sin embargo, esta situación se espera que termine pronto y que el Señor atado a la columna y la Virgen de la Victoria puedan volver a la antigua Fábrica de Tabacos.