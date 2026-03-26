Horarios y recorridos del Lunes Santo 2026 en Sevilla: consulta los tiempos de paso de todas las cofradías

Si en 2025 el Lunes Santo era una de las jornadas que más cambios experimentaba, de cara a la Semana Santa de 2026 será una de las que menos. Después de que el año pasado la lluvia truncara la mayoría de estaciones de penitencia a la Catedral e impidiera que hermandades, como San Pablo, regresaran a sus templos, las corporaciones han mantenido el orden de paso establecido para comprobar su funcionamiento.

De esta forma, se mantienen los horarios y el orden de paso por carrera oficial ya establecido. La jornada queda configurada: San Pablo, El Beso de Judas, Santa Genoveva, Santa Marta, San Gonzalo, Vera Cruz, Las Penas, Las Aguas y El Museo. Así, se vuelve a formar un tren de cofradías por los alrededores de la calle Alfonso XII, por donde pasan las tres corporaciones de silencio del final de la jornada.

El Polígono de San Pablo es una de las pocas cofradías de la jornada que vivirá cambios en su recorrido. Las obras que mantienen abierta la Encarnación han propiciado que la Hermandad del Polígono haya decidido ir por Cuesta del Rosario, calle Jesús de las Tres Caídas, calle Odreros, calle Boteros, calle Sales y Ferré y Plaza del Cristo de Burgos. Además, alcanzará Los Gitanos desde las calles Valle y Jáuregui.

Horarios y recorridos del Lunes Santo

También altera levemente su recorrido El Beso de Judas. La corporación de la calle Santiago entrará 45 minutos de lo que tenía pautado en la Semana Santa de 2025. Para poder conseguir este hito, los nazarenos de la Cofradía alcanzarán su barrio por la calle Cardenal Cervantes, en lugar de hacer como el año pasado, cuando debían hacer un rodeo que les llevaba por Francisco Carrión Mejías.

El crecimiento exponencial de algunas de las corporaciones de la jornada, como San Gonzalo, que el año pasado rozó las 3.000 papeletas de sitio y puso en la calle casi 2.500 nazarenos, marcará el futuro próximo de este día. Además, el resultado definitivo de los cambios establecidos, que no se pudieron comprobar en la última Semana Santa, dará pistas sobre lo que pueda ocurrir de cara al orden de paso del Lunes Santo de 2027.

El Lunes Santo es el día clave de los pasos de misterio en la ciudad. San Pablo, La Redención, Santa Marta, San Gonzalo y Las Aguas acaparan las miradas de sevillanos y forasteros. En el lado contrario están la soledad de Vera Cruz, Las Penas y El Museo y el barrio del Tiro de Línea siguiendo los pasos de su Cautivo desde Almirante Topete hasta que el paso da los últimos pasos por la calle Tetuán.