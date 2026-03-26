Horarios y recorridos de la Madrugá 2026 en Sevilla: consulta los tiempos de paso de todas las cofradías

La Madrugá rompe sus costuras cada año. Esta es la jornada que mas nazarenos pone en la calle y los retrasos se han convertido en una tradición más de la noche más esperada del año para muchos sevillanos. Para tratar de poner solución a este problema, el Consejo de Hermandades y Cofradías, tras la aprobación de la mayoría de las corporaciones de la jornada, ha ampliado su horario en 15 minutos por delante.

Si bien la jornada mantiene el orden de paso habitual por la carrera oficial, sufre una gran reestructuración para poder ampliar los horarios. El punto de partida fue que, tras el archiconocido conteo, las hermandades pudieran ganar minutos de forma proporcional sin ampliar sobremanera el tiempo de paso por la carrera oficial para afectar lo menos posible a Los Gitanos, la última en la nómina de la noche.

En la Madrugá de 2025 el retraso acumulado en Carrera Oficial por las distintas hermandades alcanzó los 57 minutos cuando la Virgen de las Angustias de Los Gitanos salió por Palos. Solo El Silencio cumplió con su tiempo de paso. El crecimiento de los cortejos ha sido exponencial y el tiempo establecido por el Consejo ya resultaba insuficiente para unas corporaciones para las que un minuto puede cambiar las cosas.

Horarios y recorridos de la Madrugá

Para poder cumplir con este objetivo, El Silencio tendrá que estar a la 1:00 en Campana, momento en el que Pasión todavía estará en la calle, lugar de a la 1:15 como era habitual. Esto hará que la Hermandad de Alfonso XII comience su estación de penitencia a las 0:45. También El Gran Poder adelanta sus horarios: saldrá a las 0:35 y llegará al palquillo a las 1:39, tras el paso de la Virgen de la Concepción.

En cambio, otras como La Macarena mantiene su salida a las 00:00, aunque entrará en Campana hasta 45 minutos antes este año. Además, recupera el tránsito por la calle Correduría en vez de tomar directamente la Alameda, como hacía estos últimos años. Misma tónica en El Calvario y Los Gitanos que seguirán saliendo a la misma hora, por su parte, la Esperanza de Triana sí adelanta su salida alrededor de 15 minutos.

Estas alteraciones supondrán un cambio de paradigma entre el Jueves y la Madrugá, entre las que cada vez hay menos tiempo de diferencia. De hecho, esta alteración por la que una se retrasa y la otra se adelanta provocará que entre ambas no haya ni tres horas de diferencia. De hecho, el cambio del Jueves provocará que El Silencio llegue a la Campana antes de que la Virgen de la Merced haya entrado en el Salvador.