Horarios y recorridos del Martes Santo 2026 en Sevilla: consulta los tiempos de paso de todas las cofradías
La jornada prueba una nueva fórmula y prepara una reunión tras el Domingo de Resurrección por el cambio de sede de Los Javieres
Un año más, las hermandades del Martes Santo y el Consejo de Hermandades y Cofradías han alterado el orden de la jornada. Este es uno de los días que más cambios ha experimentado en los últimos años, pero parece que no terminan de dar con la tecla. Este año, las corporaciones de la jornada confían en cumplir con los horarios establecidos y, por fin, mantener un equilibrio entre las distintas fórmulas.
Este año entra una nueva ficha en el juego, el cambio de sede de Los Javieres, que ha vuelto a la iglesia del Sagrado Corazón. Este traslado ha alterado los recorridos de otras cofradías de la jornada, que han tenido que tirar del mapa para evitar nuevos bloqueos en esta zona de la ciudad. Este factor se suma como una nueva variable a tener en cuenta en una jornada que incluso ha vivido la carrera oficial al revés.
Aunque parecía en los últimos años que se había alcanzado cierta estabilidad en el orden y los tiempos de paso, parece que la idea no ha terminado de cuajar y las partes han vuelto a plantear una reforma en busca de su objetivo. De esta forma, y ante la gran cantidad de dificultades la propuesta es: El Cerro, San Esteban, La Candelaria, San Benito, Los Javieres, El Dulce Nombre, Los Estudiantes y Santa Cruz
Horarios y recorridos del Martes Santo
Tal como anunció el Consejo, en un principio, este horario solo será válido para esta Semana Santa. Así, el delegado del día, junto a las corporaciones de la jornada, deberá cerrar un nuevo acuerdo de cara a que todo funcione en la Semana Santa de 2027. En concreto el Consejo ha aclarado que "recopilará y evaluará" todas las posibles nuevas opciones que puedan surgir tras el cambio de templo de Los Javieres.
Los cambios propuestos por la institución de la calle San Gregorio vuelven a alterar el orden de paso de las hermandades centrales del día. Como ya se ha convertido habitual cada año en este día de la Semana Santa, este Martes Santo será una jornada de programa y móvil en mano para tratar de encontrar las distintas hermandades en nuevos punto y a nuevas horas.
Esto supone la Hermandad del Cerro regresará por Francos, Puerta de la Carne, Puente de San Bernardo, San Bernardo y Campamento, hasta enlazar con Ramón y Cajal, mientras que antes lo hacía por Puerta Jerez y Palos de la Frontera. Además, la Hermandad de los Javieres regresará por el Postigo para encontrar su nuevo templo, lo que hará que el Dulce Nombre vata por Francos, evitando la calle Jesús del Gran Poder.
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