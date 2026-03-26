Horarios y recorridos del Miércoles Santo 2026 en Sevilla: consulta los tiempos de paso de todas las cofradías

El Miércoles Santo vivirá su segundo año de un plan trianual para tratar de encontrar la fórmula perfecta para la jornada. Históricamente este siempre ha sido un dia complicado en la Semana Santa de Sevilla, donde incluso se han llegado a ver peleas entre miembros del cuerpo de nazarenos de distintas corporaciones. Ante estas dificultades, el Consejo de Hermandades y Cofradía plantea tres opciones con las que llegar a un acuerdo.

Esta siempre ha sido una de las jornadas más complejas de la semana al contar con nueve corporaciones. Además, que la mayoría de ellas del centro de la ciudad dificulta sobremanera el discurrir sin problemas de los recorridos. Así, el objetivo de la propuesta de la institución cofradiera es tratar de equilibrar los esfuerzos que realizan todas las hermandades para poder llegar a la Catedral de la mejor manera posible.

El pasado año 2025 el orden de la jornada quedó de la siguiente manera: El Carmen, La Sed, El Buen Fin, San Bernardo, La Lanzada, El Baratillo, Los Panaderos, Las Siete Palabras -que volvió por la calle Hernando Colón- y El Cristo de Burgos. Sin embargo, este año, la nómina ha resultado: El Carmen, El Buen Fin, La Sed, San Bernardo, La Lanzada, El Baratillo, Los Panaderos, El Cristo de Burgos y Las Siete Palabras.

Horarios y recorridos del Martes Santo

Así, El Buen Fin y La Sed, la corporación que más tiempo está en la calle esta jornada, han vuelto a sus posiciones habituales en la nómina. Además, después de haber sido la anterpenúltima en 2025, Las Siete Palabras y El Cristo de Burgos se han intercambiado el puesto, aunque esta posición no se mantendrá de cara al próximo año.

El Carmen adelantará su salida 15 minutos y El Buen Fin lo hará 50 minutos antes para poder cumplir con los nuevos horarios marcados tras el acuerdo cerrado en la calle San Gregorio. Además, La Sed cambia su recorrido de vuelta por el barrio de Nervión y entrará una hora y media más tarde. Por su parte, la Hermandad de San Bernardo retrasará su entrada 50 minutos.

Al plan le quedará por delante un año más. En 2027 la idea sería: El Carmen, La Sed, San Bernardo, El Buen Fin, La Lanzada, Las Siete Palabras, El Cristo de Burgos, El Baratillo y Los Panaderos. Sin embargo, esta decisión quedará en manos de la nueva Junta Superior del Consejo de Hermandades que salga vencedora de las elecciones que se celebrarán en el mes de junio en la institución cofradiera de San Gregorio.