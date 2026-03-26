Horarios y recorridos del Sábado Santo y Domingo de Resurrección 2026 en Sevilla: consulta los tiempos de paso de todas las cofradías

Después de multitud de jornadas intensas y calles llenas de nazarenos y público, el Sábado Santo y el Domingo de Resurrección se establecen como los días de más tranquilidad de todos. Con solo cinco corporaciones en la calle el primero de los días del fin de semana y el Resucitado el último. El Sábaado se ha establecido ocmo la jornada más sobria y el Domingo de Pascua pone punto y final a una semana en la calle.

Sin duda, el cambio más significativo de la jornada será la nueva túnica de la Hermandad del Sol. Hasta ahora, la corporación de El Plantinar vestía túnica de ruán verde, sin embargo, un cambio en las reglas propiciado por su junta de gobierno en un intento de facilitar la adquisición del hábito para los hermanos. Así, este año estrenarán túnica de sarga color crema y un antifaz verde de sarga que llega a las rodillas.

En cuanto a los recorridos, los cambios serán leves. El más significativo será el de Los Servitas. Como le ocurre a San Pablo, la corporación de la Capilla de Nuestra Señora de los Dolores alterará levemente su recorrido para evitar el cajón de obras de las Setas. Las obras del tranvibús permitirán un paso de ocho metros por la Encarnación y, para evitarlo, saldrá cinco minutos antes y hará el recorrido de Los Gitanos en la zona.

Horarios y recorridos del Sábado Santo y el Domingo de Resurrección

Además de estas alteraciones, algunos de los horarios cambian para que las corporaciones de la jornada puedan adaptarse a los requisitos aprobados en el Consejo de Hermandades. Así, La Trinidad adelanta 25 minutos su salida de la basílica para poder llegar a la carrera oficial sin problema. También La Soledad de San Lorenzo cambia levemente sus horarios para entrar cinco minutos después que en 2025 en su parroquia.

Parece que La Resurrección ya ha encontrado su hora perfecta. Hace ya algunos años que la Hermandad de Santa Marina, que este año compartirá templo con La Hiniesta, alteró su salida para no salir en la madrugada del Sábado Santo al Domingo de Resurrección. El cambio ha sido todo un éxito y la Cofradía va acompañada en todo momento por un abundante público, que se multiplica conforme avanza el día.

Pese a este éxito, la Hermandad ha decidido hacer algunas alteraciones en su recorrido hacia la carrera oficial. Tras discurrir por San Luis, la última cruz de guía de la Semana Santa tomará Relator, la Alameda de Hércules, Trajano, Conde de Barajas, Jesús del Gran Poder. Aquí aprovechará para visitar a Los Javieres en su nueva sede en el Sagrado Corazón y llegará a la Campana desde el lado este de la plaza del Duque.