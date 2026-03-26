Horarios y recorridos del Viernes Santo 2026 en Sevilla: consulta los tiempos de paso de todas las cofradías

En una Semana Santa de programa en mano por los múltiples cambios, el Viernes Santo se convierte en un rara avis. La sexta jornada de la semana grande de la ciudad es la que menos alteraciones sufre con respecto a los años anteriores. Tras un año de sol y sin apenas retrasos en la Puerta de Palos, repetir al fórmula se antoja la mejor de las ideas para tener una jornada espléndida.

Lejos de las cifras de otras jornadas como el Domingo de Ramos o la Madrugá, el Viernes Santo es considerado por muchos la jornada de las medidas perfectas. Con siete corporaciones en la nómina, el día apenas superó los 5.635 nazarenos en 2025. Eso sí, pese a la cercanía del fin de semana, la ciudad se mantiene llena de sevillanos y turistas dispuestos a disfrutar de todas las cofradías del día.

Hace tiempo que los cambios en esta jornada, cuando los días ya empiezan a pesar, son mínimos. Solo dos horas después de que, según el papel, entren en sus templos Los Gitanos y La Esperanza de Triana, a las 15:30 se abrirán las puertas de la basílica del Cachorro para recordar a los sevillanos que todavía queda Semana Santa. La corporación ha adelantado su salida 15 minutos, mientras que La Carretería la retras a las 16:40.

Horarios y recorridos del Viernes Santo

En la carrera oficial, la jornada comenzará a las 18:20, cuando la cruz de guía de La Carretería pida la venía en el palquillo de la Campana. No será hasta más de dos horas después cuando alcance este punto Montserrat, que lo hará tras una pequeña alteración en su camino de ida que le llevará por la calle Murillo hasta alcanzar Rioja y ya desde ahí enfilar Velázquez y O'Donnell.

Un año más, Triana dejará el Viernes Santo una de las imágenes más llamativas de la Semana Santa. La salida de El Cachorro y La O por la calle Castilla, volverá a acaparar las miradas cuando ambas corporaciones hermanas conforman un cortejo único hasta su salida de la Carrera Oficial. Los últimos en entrar en su templo serán, como ya es habitual, los nazarenos de raso morado.

Como marca la tradición, la jornada terminará con el muñidor anunciando la llegada de la Hermnadad de la Mortaja. Sus 18 ciriales pondrán punto y final a una de las jornadas más solemnes y con más años de historia de la Semana Santa de Sevilla.