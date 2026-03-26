Semana Santa 2026 en el Bajo Guadalquivir: La Virgen de la Salud, nueva imagen en Las Cabezas

La Semana Santa de 2026 presentará significativos estrenos en el Bajo Guadalquivir. Las Cabezas de San Juan, que suma a la Virgen de la Salud a su nutrido catálogo de desfiles procesionales, Utrera, ciudad en la que los Muchachos de Consolación avanzan en la ejecución definitivade su paso de palio, y Lebrija ofrecen las principales novedades con respecto a 2025, un año en el que la hermandad de la Humildad de la propia Lebrija bendijo las imágenes secundarias del nuevo misterio del Señor.

Las Cabezas de San Juan bautizará en la calle el próximo Domingo de Ramos a la dulce imagen de la Virgen de la Salud, dolorosa gubiada por la imaginera portuense Ana Rey en 2021. La talla mariana irá entronizada en un paso de palio de nueva factura y diseñado por el artista y prioste de la propia cofradía Ismael Rodríguez. Será el estreno procesional de la titular mariana de la corporación de la Parroquia de San Juan Bautista, templo edificado en 1776 y que en 2026 celebra el 250 aniversario de su construcción.

Bambalina delantera de los Muchachos de Consolación de Utrera. / El Correo

Enseres cedidos

Para el histórico bautizo público, la cofradía ha ultimado los detalles de la salida procesional. Con el fin de enriquecer el paso de palio, la hermandad del Cautivo de Las Cabezas de San Juan ha cedido varios elementos de la candelería, mientras la junta de gobierno de la corporación de la Virgen del Rocío entregó distintas ánforas y la congregación de Jesús Nazareno aprobó el préstamo de la cordonería que lucirán las bambalinas.

La Virgen, cuyas sienes sostendrán la corona dorada que se estrenó en 2021 y ejecutó el taller de Orfebrería Castilleja, lucirá un manto liso blanco en consonancia con la estética del conjunto, ya que las bambalinas, sin bordados y ejecutadas por la costurera ugiense Elena Roldán, son blancas. El diseño completo del palio es del artista y prioste de la cofradía Ismael Rodríguez, autor igualmente de los respiraderos, realizados en madera y forrados con terciopelo, y de un baquetón plateado que lucirá en la parte superior del respiradero frontal. El paso presentará culminada la primera fase de orfebrería en el conjunto de la peana y los varales, que han sido elaborados en el taller de Antonio Santos.

Nueva saya de la Virgen de las Angustias de Las Cabezas de San Juan. / El Correo

Un nutrido cortejo

Además del estreno del paso de palio, la cofradía avanzará con un nutrido cortejo de unos 120 nazarenos que lucirán túnica y capa de color blanco y antifaz celeste. En el primer paso de la corporación irá entronizado el Señor de la Entrada Triunfal en Jerusalén, ejecutado por Augusto Morillo en 1993. Completan el misterio un pollino, San Pedro, un niño, una mujer hebrea con otro niño en brazos, Santiago y San Juan. El pollino, San Pedro y el niño son obras del propio Morilla, mientras que la mujer hebrea, Santiago y San Juan nacieron de las manos de Luis Rodríguez.

El recorrido fijado establece que la salida se producirá a las 17:30 horas, mientras que la recogida se ha programado para las 22:30 horas. Uno de los momentos más emotivos del desfile será el discurrir de la comitiva por la calle Nueva, en la que se alza su casa de hermandad, y la Plaza de San Roque.

Canasto dorado del paso de Jesús Nazareno de Las Cabezas de San Juan. / El Correo

Una saya para las Angustias y completado el dorado del paso del Nazareno

Otra de las cofradías más activas en el capítulo de novedades en Las Cabezas de San Juan será la de Jesús Nazareno, que presentará otro avance en el dorado del canasto del paso del Señor y una saya de nueva factura para la Virgen de las Angustias. El trono en el que aparece entronizada la imagen atribuida al círculo de La Roldana estrenará el frontal y la trasera dorados gracias a los trabajos culminados en el taller de Abel Velarde.

Además, la fase de tallado del canasto y los candelabros continúa avanzando según los plazos fijados por el tallista roteño David Medina y la cofradía procesionará con una nueva saya de color negro para la Virgen de las Angustias. La dolorosa enriquecerá su ajuar con una prenda que ha sido donada por un grupo de hermanos y bordada en hilo de oroen los Talleres Perales de Sevilla.

Renovado palio de la Virgen de los Dolores de Lebrija. / Francisco Bertholet

Un auto del siglo XVII

Uno de los momentos más íntimos de la estación de penitencia de Jesús Nazareno, que procesiona durante la Madrugá del Viernes Santo, es el Sermón de la Pasión del Señor, un auto sacramental cuya existencia ya acreditan documentos de 1669. La cofradía, a causa de un reajuste del itinerario por obras en el viario municipal, ha reprogramado la celebración del acto, que se escenificará a las 4:30 horas en la Plaza de la Constitución, sede del ayuntamiento.

Lebrija recupera una joya de Guillermo Carrasquilla

En la Semana Santa de Lebrija, la principal novedad será la renovación completa del paso de palio de la Virgen de los Dolores, titular mariana de la cofradía homónima. La junta de gobierno aprobó recuperar los dibujos originales que respondían a la autoría de Guillermo Carrasquilla y que se integraban en un palio de cinco varales. A principios del siglo XXI, la corporación readaptó el trono a seis varales, estructura que se mantendrá pese a la reforma integral recién finalizada, y los primitivos bordados del techo se dispersaron.

José Antonio Sanmartín Ledesma, durante el proceso de restauración del paso del Nazareno de Utrera. / El Correo

El artista Gonzalo Navarro fue el encargado de diseñar el proyecto de renovación de una pieza que databa de 1958 y que se reestrenará la próxima Madrugá del Viernes Santo gracias al trabajo realizado en los talleres de Santa Bárbara. Además, y gracias a las recomendaciones del propio Navarro, la alturadelos varales se ha aumentado unos 20 centímetros en Orfebrería Jesús Domínguez, que también ha readaptado los respiraderos, con el fin de ensalzar el antiguo movimiento del palio que cobija a la imponente dolorosa que tallara Diego Roldán y Serrallonga en la segunda mitad del siglo XVIII.

Igualmente, la cofradía presentará una nueva parihuela que ha sido ejecutada en el taller de carpintería de Enrique Luque de la localidad cordobesa de La Rambla y que supone un claro avance en la culminación de la recuperación de un paso que tras la Cuaresma iniciará el proceso de creación y diseño de los nuevos faldones y respiraderos gracias al estudio del propio Gonzalo Navarro.

Manto y trasera del antiguo palio de la Virgen de los Dolores de Lebrija. / Francisco Bertholet

Muchachos de Consolación de Utrera avanza en la culminación del palio

Uno de los epicentros de la Semana Santa del Bajo Guadalquivir es Utrera, que en 2026 apadrinará a pie de calle uno de los estrenos más significativos. La popular hermandad de los Muchachos de Consolación avanza en la culminación del paso de palio de la Virgen de la Amargura, una dolorosa de profunda aflicción, atribuida al círculo de Astorga y datada a finales del siglo XIX.

La corporación del Lunes Santo presentará finalizado el bordado de la bambalina delantera del paso de palio. Los trabajos han sido ejecutados por la bordadora utrerana Inmaculada García-Rayo, responsable del bordado en oro de las bambalinas de la Virgen de las Lágrimas de la villa, y han consistido en la aplicación de la técnica de hilo de oro fino.

Novedades en la Capilla de San Bartolomé

La otra hermandad de Utrera que bautizará estrenos relevantes será la de Jesús Nazareno, que ha restaurado completamente el paso del Señor y que presentará unos nuevos faldones de terciopelo negro para el palio de la Virgen de las Angustias que han sido elaborados por el grupo de costura de la propia congregación. Las andas procesionales en las que aparece entronizado Jesús Nazareno, obra de Marcos de Cabrera de 1597 y que desfila durante la mañana del Viernes Santo, han sido restauradas en dos fases por el artista utrerano y hermano de la propia cofradía José Antonio Sanmartín Ledesma, que ha sometido a un profundo proceso de limpieza a una obra que fue realizada en el taller de Guzmán Bejarano entre 1984 y 1991.