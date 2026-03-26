Sevilla copa uno de cada cinco nuevos contratos para Semana Santa en Andalucía: el 85% está vinculado al turismo

Con la Semana Santa, se da el pistoletazo de salida al momento álgido del turismo en Sevilla. Si bien la llegada de visitantes cada vez se distribuye más entre todas las estaciones del año, la primavera es la preferida por los turistas, que llenan hoteles y restaurantes para disfrutar tanto de las procesiones como de la Feria de Abril.

Esto se traduce también en la economía. Según las previsiones de la Asociación Sevillana de Empresas Turísticas (ASET), la capital hispalense podría recibir en torno a un millón de visitantes, con niveles de ocupación hotelera cercanos al 90% en los días centrales. "Este contexto permitiría alcanzar un impacto económico estimado de entre 400 y 500 millones de euros, con un efecto multiplicador que se extiende a una amplia cadena de valor que abarca múltiples sectores económicos de la ciudad", han subrayado desde la entidad.

Y no solo en la capital. Las reservas en casas rurales para Semana Santa crecen con fuerza y rozan el 70% en la provincia. El turismo rural sube un 4% con la Sierra Norte como destino preferido, según los datos del portal Ruralidays.com.

El empleo crece en Sevilla por encima de la media española

Esta circunstancia influye de manera directa en el empleo. De hecho, el incremento de la contratación en Sevilla está por encima de la media nacional. Si en España crece un 5% respecto a 2025, en la capital este porcentaje se sitúa entre el 6% y el 8%, ha señalado a este periódico Raúl Clemens, director de Servicio Territorial (Extremadura, Andalucía y Murcia) en Grupo Adecco. "La Semana Santa es una campaña muy ligada al turismo, sobre todo en la ciudad, por lo que más del 85% de los contratos que se van a crear estarán directamente vinculados con hostelería y turismo", ha subrayado.

En cuanto a los perfiles más demandados, Clemens ha asegurado que, además de camareros, cocineros, ayudantes de cocina, personal de limpieza y cámaras de piso o personal de recepción, este año también se están realizando contrataciones directamente de plantilla, como de jefes de departamento, directores de alimentos y bebidas, jefes de sala, maitres o jefes de cocina. En definitiva, personal de estructura. Esto se debe en buena medida a la apertura de nuevos hoteles y restaurantes en Sevilla que requieren perfiles estables en el tiempo y de mayor nivel adquisitivo.

En paralelo, el empleo crece en aquellos servicios derivados que tengan que ver con el ocio y el turista, "pero también se beneficia el comercio y el retail, impulsado por el aumento del consumo turístico", ha indicado el representante de Adecco. Entre los perfiles más solicitados, dependientes, vendedores y promotores, sobre todo, especialmente en zonas céntricas o comerciales, así como los relacionados con el flujo de personas, esto es, el transporte, la logística y la movilidad.

Los números del empleo en la capital

Según los datos de Adecco, Sevilla copa uno de cada cinco de los empleos que se generan durante la Semana Santa en Andalucía. Así, de los 29.000 previstos en la comunidad, entre 5.800 y 6.500 contratos se realizarán en Sevilla. En el total nacional, la cifra alcanza los 110.000.

"En cualquier caso, hay contrataciones de última hora vinculadas a factores climatológicos que afectan al porcentaje de reservas y las estimaciones ventas", ha subrayado Clemens, quien ha reseñado que la campaña de Semana Santa se enlaza con la de la Feria de Abril, "lo que da lugar a contratos más estables". "Y esperemos que la situación de la línea de AVE y conexiones a Sevilla no se vean tan afectadas como el caso de Málaga", ha abundado.

El campo también demanda personal

No solo el sector servicios requiere de mano de obra en estas fechas. También el campo necesita de contratos y aquí empresas como Adecco se encuentran con más dificultades para dar con los perfiles profesionales que requieren las empresas. "En el campo es verdad que vemos que la gente se muestra más reticente porque lo ve como un trabajo más duro, más penoso, sobre todo como peón agrícola", ha destacado. Esta situación lleva a concertar contratos en origen a través de acuerdos con otros países para traer la mano de obra necesaria para atender las explotaciones agrícolas de la provincia.

No solo estos perfiles son difíciles de encontrar. También otros, sobre todo técnicos y oficios, son "muy deficitarios, ya que la demanda es mucho mayor que la oferta, lo que nos lleva a irnos directamente a los centros de formación profesional para poder captar a esos alumnos en prácticas, que salen prácticamente empleados". También los perfiles más cualificados son complicados de encontrar, "dependiendo del sector al que nos vayamos a dirigir". En algunos casos, incluso se ha duplicado el tiempo para encontrar personal respecto a hace unos años, ha asegurado Clemens.