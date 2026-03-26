De Las Setas a Pagés del Corro: Sevilla recibe a las cofradías entre cajones de obra esta Semana Santa

Las obras estarán más presentes que nunca esta Semana Santa. Las Setas de la Encarnación, la calle Imagen, la Plaza Nueva y la calle Pagés del Corro son los puntos afectados por diferentes proyectos que pasan principalmente por la reurbanización de estas vías. El punto más crítico es la Plaza de la Encarnación, donde desde hace meses se trabaja en la adecuación de la vía para el tránsito del Tranvibús de Sevilla Este. Una quincena de cofradías transitan por este lugar, la mayoría en su camino de ida a la Carrera Oficial.

Por este enclave, las hermandades deberán transitar junto al cajón de obra --dejándolo a la derecha de su cortejo-- una vez lleguen a la Plaza de la Encarnación desde la calle Imagen. Aunque se ha avanzado en los trabajos liberando de andamios una parte de ese carril central de Las Setas, no ha sido posible dejarlo completamente libre y, por ello, las cofradías deberán bordearlo.

Así lo harán La Cena --que será la primera en pasar el Domingo de Ramos--, San Roque, La Amargura, La Redención, San Benito, San Esteban, La Sed, Las Cigarreras, Montesión, Los Gitanos y La Trinidad. En cambio, habrá otras que extenderán sus itinerarios recorriendo más metros con tal de evitar transitar junto al citado cajón de obra. Es el caso de San Pablo, que alargará su recorrido por la Cuesta del Rosario, la Alfalfa y la Plaza del Cristo de Burgos, así como La Exaltación y Los Servitas, que tras pasar por la calle Alcázares bordearán Las Setas por su lado este. Igualmente, se reduce una parte del cajón existente en la acera izquierda de la calle Imagen --no en la calzada--, aunque sin eliminarlo totalmente, lo que podría mermar la presencia de público en la zona.

"La obra va a estar, pero los cajones se van a suavizar para que el tránsito de las cofradías sea normal", afirmó el delegado de Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla, Manuel Alés, en una entrevista en El Correo de Andalucía a principios de este mes de marzo. Aseguró que "las cofradías siempre han pasado al lado de andamios", en referencia a otros proyectos que han convivido en otros años con el paso de las hermandades, aunque el número de corporaciones afectadas en aquellas ocasiones fue menor.

La reurbanización de la Plaza Nueva y la calle Méndez Núñez

La Plaza Nueva se encuentra inmersa en una profunda obra de reurbanización que empezó en el mes de noviembre con una duración estimada de año y medio. El proyecto busca ampliar el área peatonal, la plantación de más arbolado, la instalación de fuentes de agua potable, bancos y pérgolas o la redistribución de las zonas de carga y descarga, el aparcamiento de bicicletas o el tranvía.

Es cierto que ninguna cofradía de la Semana Santa de Sevilla atraviesa la plaza, tan solo discurren por el perímetro de la misma en el camino de ida o regreso de la Carrera Oficial. Es el caso de La Paz, Santa Genoveva, El Cerro, Los Javieres, Los Estudiantes, Santa Cruz, El Baratillo, La Esperanza de Triana, La Carretería y La Soledad de San Buenaventura.

En cambio, sí supone un problema de espacio para el público cofrade que solía utilizar este enclave de gran amplitud para ver el discurrir de los cortejos procesionales. Además, la Plaza Nueva era una zona de evacuación ante la cercanía de la Carrera Oficial. De la misma forma, las actuaciones en el lugar han obligado a reubicar los aseos portátiles que se colocaban en dicha vía. Por ello, los tres módulos correspondientes a la Plaza Nueva estarán en la acera más cercana a Méndez Núñez y la calle Jaén, tratando de salvar el citado cajón de obras que abarca todo el interior de la misma.

Precisamente, las obras de la calle Méndez Núñez sí estarán terminadas para esta Semana Santa, tal y como fijó el Gobierno local. Los operarios municipales revisaban este Miércoles de Pasión los últimos detalles de la red de saneamiento de la vía. El Consistorio ha establecido una calle de plataforma única con acerado de adoquín de granito gris y, en algunos tramos, la vía recuperará el adoquín de Gerena perdido en otras intervenciones anteriores en la vía. Por este emplazamiento, solo transitan las hermandades de Los Javieres y Los Estudiantes, ambos en la jornada del Martes Santo, que podrán discurrir sin problemas.

Cambios en la vuelta de La Esperanza de Triana

Otro punto en obras desde el pasado verano es la calle Pagés del Corro. El Ayuntamiento de Sevilla se embarcó en el proyecto de sustitución de las redes de abastecimiento y saneamiento, así como una reurbanización de la misma. Aquí solo se ve afectada una única cofradía, sin embargo, es de las más numerosas de la Semana Santa al poner en la calle más de 3.000 nazarenos: la Esperanza de Triana.

Esta corporación no entrará a Rodrigo de Triana por la calle Luca de Tena --como en años anteriores-- y lo hará esta vez por la calle Victoria, justo la paralela a la vía anteriormente mencionada. El propio delegado de Fiestas Mayores reconoció a El Correo de Andalucía que la cofradía "podía acceder a la calle Victoria sin problema desde Pagés del Corro". También, señaló que estudiarían "hasta qué punto se podría retranquear el cajón de obra más allá de la calle Victoria, para que el público pueda ver la hermandad trianera con más holgura.

Una Semana Santa con cambios que los cofrades deberán estudiar de nuevo para disfrutar del discurrir de los cortejos procesionales. Además, el Consistorio ha puesto a disposición de los ciudadanos una nueva herramienta en la app Sevilla para conocer, en tiempo real, la ubicación de los pasos de las hermandades y evitar la saturación de determinadas zonas.