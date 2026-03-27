Más de 140 horas en directo, de la primera a la última: la Semana Santa minuto a minuto en 101TV Sevilla

Termina la cuenta atrás para la Semana Santa de Sevilla y 101TV pone en marcha, un año más, una programación especial para seguirla en directo de principio a fin. La retransmisión arrancará este Viernes de Dolores a las 16.00 horas y se prolongará hasta la recogida de la Virgen de la Aurora el Domingo de Resurrección, prevista en torno a las 17.00 horas.

Serán más de 140 horas de emisión en directo para contar, minuto a minuto, todo lo que ocurra en las calles de Sevilla, desde las primeras salidas hasta la entrada de las últimas hermandades en sus templos.

La cobertura incluirá una realización especial en la Cuesta del Bacalao, uno de los enclaves más reconocibles del recorrido de la Semana Santa sevillana, con el objetivo de ofrecer imágenes singulares de una de las grandes celebraciones de la ciudad.

Calidad de cine

Entre las novedades técnicas de este año, 101TV incorporará cámaras 4K de alta resolución, incluida una cámara de cine. En total, más de 70 personas participarán en un despliegue técnico y periodístico pensado para llevar la Semana Santa de Sevilla a los espectadores dentro y fuera de la ciudad.

La cadena reforzará además su apuesta por una retransmisión continua, cercana y atenta a cuanto ocurra en cada jornada, con especial seguimiento de los momentos más destacados de la carrera oficial, los principales puntos de paso y el ambiente que acompaña a las hermandades en las calles de Sevilla.

La retransmisión contará además con los comentaristas habituales de Al Cielo, el programa cofrade de la cadena, que sumará invitados especiales cada día bajo la dirección de Curro Bono.

También se podrá seguir a través de la app de 101, tanto en iOS como Android y para smartv. Con todo el directo no solo de Sevilla, sino también de otros puntos de Andalucía como Málaga, Córdoba, Jerez de la Frontera, Granada y Cádiz, además de la televisión a la carta.

A esta cobertura televisiva se añadirá el seguimiento continuo a través de la web y las redes sociales de 101TV. Además, fruto de la alianza entre 101TV y El Correo de Andalucía, la web del periódico ofrecerá algunos de los momentos más destacados de la retransmisión cuando las hermandades estén fuera de la carrera oficial.

Noticias relacionadas

En la pasada edición de 2025, 101TV superó los 16 millones de visualizaciones entre TDT y YouTube, según los datos de la cadena.