El Ayuntamiento de Sevilla y el Consejo de Hermandades rebajan la polémica de las obras de la Encarnación: "Están prácticamente resueltas"

"Las obras de la Encarnación están prácticamente resueltas". En 48 horas, la Hermandad de la Cena será la primera en cruzar las obras de Las Setas y tras ella serán más de una docena las que tengan la plaza como telón de fondo. El Ayuntamiento ha trabajado contrarreloj para que una de las principales vías de paso de cofradías de la Semana Santa pueda ser transitable y se produzcan los mínimos inconvenientes posibles.

El Consistorio ha abierto un pasillo de paso de ocho metros que permitirá el discurrir las cofradías y la presencia de público para ver los cortejos. Para lograrlo, han desplazado un cajón de obra que provocará que las hermandades tengan que realizar un pequeño zigzag. De hecho, la mayoría de corporaciones afectadas, a excepción de San Pablo, La Exaltación y Los Servitas, han mantenido su recorrido por la zona.

"Es verdad que estéticamente los cajones de obra afean un poquito", ha lamentado el alcalde de la ciudad, José Luis Sanz. El responsable municipal ha explicado que estos trabajos se realizan gracias a unos fondos europeos y que si estos no se ejecutan en plazo, "el Ayuntamiento de Sevilla tiene que devolver 22 millones de euros". "Sevilla no se puede permitir ese lujo", ha asegurado el dirigente popular.

"El cambio ha sido muy grande"

Los operarios trabajan desde hace meses en la zona para de la vía para el tránsito del Tranvibús de Sevilla Este. La necesidad de cumplir estos plazos, afectados también por el temporal provocará que los cortejos tengan que dejar a la derecha los restos de las obras. Más de una decena de hermandades pasan por este punto: La Cena, San Roque, La Amargura, La Redención, San Benito, San Esteban, La Sed, Las Cigarreras, Montesión, Los Gitanos y La Trinidad.

Las obras podrían reducir significativamente la presencia de público en la zona y dificultará levemente el paso. Las corporaciones que han decidido evitar estos nuevos obstáculos han ampliado sus recorridos para poder hacerlo. Así, San Pablo transitará por la Cuesta del Rosario, la Alfalfa y la Plaza del Cristo de Burgos. Por su parte, La Exaltación y Los Servitas bordearán Las Setas por su lado este.

El presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías, Francisco Vélez, ha agradecido los esfuerzos del Ayuntamiento porque la calle Imagen estuviera en la mejor situación posible para el Domingo de Ramos. Vélez, que encara su última Semana Santa al frente de la institución, ha asegurado, ante los asentimientos del alcalde, que "están prácticamente resueltas, en algunos puntos de forma absoluta y en otras de forma temporal".

Según ha señalado el responsable de la institución cofradiera, "el tema de las obras y las molestias está asumido". Además, ha subrayado que él mismo pasó por allí este pasado jueves y que, "de como se veía que podía estar a como está, el cambio ha sido muy grande". Así, ha asegurado que la ciudad agradecerá este esfuerzo cuando los trabajos estén terminados.