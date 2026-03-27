Bellavista llega al Viernes de Dolores con el estreno de la nueva puerta de su parroquia: "Salir de una carpa no era digno"

La jornada inaugural de la Semana Santa de Sevilla está marcada por las novedades en la salida de la Hermandad de Bellavista. La corporación de este barrio de la periferia sevillana estrena la nueva puerta de salida, tras acometer obras en el templo del Sagrado Corazón de Jesús, en una inversión de 160.000 euros. Desde que la cofradía se cambió de sede canónica, comenzaban su estación de penitencia cada Viernes de Dolores desde una carpa instalada en un terreno sin edificar en propiedad de la parroquia.

"Para nosotros no era digno, no podíamos perpetuar la salida de esta manera", destaca Diego Romero, hermano mayor de Bellavista, en declaraciones a este periódico. El montaje de una carpa suponía un incremento de los costes de la estación de penitencia. "No solo eran cuestiones económicas, también humanas, ya que debíamos de desmontar la estructura en un breve espacio de tiempo", matiza el dirigente de esta corporación. El montaje comenzaba tres semanas antes del Viernes de Dolores, aunque las imágenes no subían a los pasos hasta tres días antes. En cambio, la recogida debía ser muy rápida en la misma madrugada, a la conclusión de la estación de penitencia, por cuestiones de seguridad y agilidad.

"No hemos tenido ayuda por ninguna de las partes", comenta el hermano mayor a El Correo de Andalucía. Aunque buscaron financiación por múltiples vías, no obtuvieron nada y se vieron obligados a recurrir a un préstamo bancario, dejando paralizados los proyectos del nuevo palio para la Virgen del Dulce Nombre, así como el misterio del Señor de la Salud y Remedios. Se trata de una inversión de 160.000 euros para la apertura de la nueva puerta y diversas actuaciones en el jardín interior de la parroquia: "El nivel de la calle era superior al del templo y era necesario construir una rampa y retranquear varios árboles". Estos trabajos han permitido, además, recuperar este jardín parroquial que se encontraba en estado de abandono.

Seis años desde la marcha de su antigua sede

La Hermandad de Bellavista se vio obligada a abandonar la iglesia del Dulce Nombre de María, su sede fundacional y la segunda parroquia del barrio, ya que la Archidiócesis de Sevilla presupuestó una reforma profunda de la misma por valor de 1.300.000 euros. Sin embargo, la pandemia del COVID-19 llegó y los ingresos de la institución eclesiástica se redujeron notablemente. Finalmente, Palacio informó que no iba a reconstruir la parroquia, una vez los trabajos ya habían comenzado y el templo estaba derruido. La Archidiócesis llegó a la conclusión de que una parroquia era suficiente para todo el barrio.

La corporación ya introdujo en sus nuevas reglas el cambio de sede canónica a la Parroquia del Sagrado Corazón acabando con la provisionalidad en la que se hallaban. Un extremo que precipitó la construcción de esta nueva puerta que facilitará la organización de la estación de penitencia. La cofradía sacará esta tarde a la calle un total de 400 nazarenos, llegando este 2026 a incorporar hasta 60 túnicas nuevas. Un día señalado en rojo en el calendario por todos los cofrades de este barrio de la periferia sevillana donde la primavera florece cada Viernes de Dolores.