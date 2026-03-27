Desconvocada la huelga de Aemet que amenazaba la Semana Santa de Sevilla

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha desconvocado los paros de 24 horas previstos para el 29 de marzo y el 3 de abril que amenazaban la Semana Santa sevillana que se toma como referencia las previsiones de este organismo estatal en momentos de inestabilidad meteorológica. El acuerdo ha sido ratificado por "por una muy amplia mayoría".

"Se da una respuesta proporcionada a las reivindicaciones planteadas por el personal, al tiempo que se impulsan actuaciones orientadas a reforzar la capacidad operativa de la Agencia en beneficio del conjunto de la sociedad", ha indicado el Departamento encabezado por la vicepresidenta tercera y ministra del ramo, Sara Aagesen.

La votación se ha producido esta mañana después de que ayer las organizaciones sindicales fueran convocadas por el Ministerio de Transición Ecológica tras una concentración frente a la sede del organismo en Madrid a una negociación que duró "15 horas". Esta fue la última de una serie de concentraciones que los sindicatos han estado llevando a cabo desde el pasado diciembre frente a sedes de AEMET en toda España.

De acuerdo con Transición Ecológica, el acuerdo configura una convocatoria "sin precedentes" entre la oferta de empleo público extraordinaria para 2026 y la oferta ordinaria. "Más de 400 plazas para los cuerpos meteorológicos, 100 plazas para otros cuerpos y 40 plazas de personal laboral", ha explicado.

Asimismo, mantiene el compromiso de continuar reforzando la plantilla en los próximos años. Al margen de ello, el texto incluye la autorización de una partida adicional de productividad, destinada a la mejora de las condiciones retributivas del personal; así como la mejora de la compensación por excesos horarios del personal que presta servicio en régimen de turnos.

"La legitimidad y relevancia de este pacto se fundamentan en un proceso de diálogo al más alto nivel institucional. El pacto ha contado con la implicación directa y el aval oficial de las máximas autoridades de Transición Ecológica, subrayando la importancia estratégica que el Gobierno otorga a la meteorología pública", ha subrayado. Por su parte, CCOO ha agradecido a la plantilla de AEMET y a los miembros del sindicato en el organismo estatal el "gran esfuerzo realizado para desbloquear un conflicto en gran medida innecesario".

Servicios mínimos garantizados

En cualquier caso, el delegado territorial de Aemet en Andalucía, Juan de Dios del Pino explicó la pasada semana en un encuentro con los medios que "siempre se puede acudir a la Aemet". La Agencia había establecido unos servicios mínimos a nivel nacional.

"Habrá servicios de la Aemet los días de huelga", ha insistido el responsable en Andalucía, que ha puntualizado que hay algunos servicios que incluso están automatizados por lo que no habría grandes problemas. De todas formas, Del Pino ha querido subrayar que "en la mesa se está trabajando por solucionar el problema" y tratar así de suspender la huelga del Domingo de Ramos y el Viernes Santo.