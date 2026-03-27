Guía de la Semana Santa de Sevilla 2026: itinerarios, horarios y cambios oficiales de todas las hermandades

La Guía de la Semana Santa de Sevilla 2026 de El Correo de Andalucía centraliza todos los itinerarios, horarios y recorridos oficiales aprobados por el Consejo. Hemos diseñado este espacio para que accedas en un solo clic al programa íntegro de cada jornada, con un desglose específico de los cambios clave respecto a 2025 y las herramientas necesarias para localizar cada cofradía en segundos.

Desde aquí puedes saltar directamente al día que te interesa, verificar qué hermandades modifican su recorrido y consultar los puntos de acceso recomendados para evitar aglomeraciones. Te sugerimos guardar esta página en tus marcadores, ya que funcionará como tu centro de actualizaciones oficiales y ajustes de última hora durante toda la semana.

Obras, traslados y una avalancha de estrenos en todas las jornadas

Logística y cambios de sede

La celebración estará marcada por obras en las sedes, cambios en el orden de paso de las cofradías y un total de cuatro traslados de templos .

. La Hiniesta realizará su salida desde la iglesia de Santa Marina debido a las obras en San Julián.

realizará su salida desde la iglesia de Santa Marina debido a las obras en San Julián. Las Cigarreras volverá a efectuar su salida procesional desde Los Terceros.

volverá a efectuar su salida procesional desde Los Terceros. La Estrella vivirá un momento especial saliendo desde San Jacinto por el cincuentenario de su capilla.

vivirá un momento especial saliendo desde San Jacinto por el cincuentenario de su capilla. Los Javieres regresa este año a la iglesia del Sagrado Corazón, su sede originaria.

regresa este año a la iglesia del Sagrado Corazón, su sede originaria. La Hermandad del Dulce Nombre de Bellavista y la de la Humildad de Sevilla Este estrenan nuevas puertas de salida en sus respectivos templos.

Grandes restauraciones e imágenes

La Virgen de la Esperanza Macarena protagoniza la noticia más esperada tras la restauración integral realizada por Pedro Manzano.

protagoniza la noticia más esperada tras la restauración integral realizada por Pedro Manzano. Pedro Manzano también ha intervenido a la Virgen de las Lágrimas (La Exaltación), la Magdalena (La Carretería) y la Virgen de la Aurora (Resurrección).

(La Exaltación), la (La Carretería) y la (Resurrección). La Virgen del Carmen (Omnium Sanctorum) regresa tras ser restaurada por Laura Pérez Meléndez.

(Omnium Sanctorum) regresa tras ser restaurada por Laura Pérez Meléndez. Las Siete Palabras presenta a la Virgen de los Remedios tras la intervención de Pedro Manzano.

Estrenos de patrimonio y artesanía

El Carmen culmina uno de los grandes proyectos del año con el estreno de su palio completo realizado por Manuel Solano.

culmina uno de los grandes proyectos del año con el estreno de su realizado por Manuel Solano. La Paz amplía sus tramos con un nuevo relicario de San Sebastián, de Ramón León, y estrena también su nueva bandera diseñada por Gonzalo Navarro y realizada en el taller de Manuel Solano .

amplía sus tramos con un nuevo relicario de San Sebastián, de Ramón León, y estrena también su nueva bandera . La Hermandad de Las Aguas despliega un ambicioso catálogo de estrenos por su 275 Aniversario , incluyendo respiraderos, llamador y una saya recreada.

despliega un ambicioso catálogo de estrenos por su , incluyendo respiraderos, llamador y una saya recreada. El Valle ha renovado integralmente su ajuar, incluyendo la parihuela y la restauración de toda la orfebrería del palio.

ha renovado integralmente su ajuar, incluyendo la parihuela y la restauración de toda la orfebrería del palio. El Sol revoluciona su estética con nuevas túnicas de sarga crema y una saya para la Virgen que incorpora cristales de Swarovski .

revoluciona su estética con nuevas túnicas de sarga crema y una saya para la Virgen que incorpora . San Benito presenta el dorado finalizado del paso del Cristo de la Sangre y una nueva túnica bordada para el Señor de la Presentación.

presenta el dorado finalizado del paso del Cristo de la Sangre y una nueva túnica bordada para el Señor de la Presentación. El Cachorro sacará a la calle el nuevo Guion del Jubileo tras su participación en la procesión de Roma.

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Itinerarios y horas de paso, por día

Además, podrás seguir toda la información diaria de la Semana Santa en directo en El Correo de Andalucía. Con un equipo de redactores a pie de calle, desde distintos puntos de la ciudad, te contaremos la última hora sobre las hermandades, posibles incidencias o los itinerarios cada una de las estaciones de penitencia de las hermandades de Sevilla.