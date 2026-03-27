Viernes de Dolores
Jesús de Nazaret y María Santísima del Amor llenan de alegría a Pino Montano: "A tu plaza venimos con fe"
El morado de las túnicas inunda un barrio a rebosar para recibir a sus titulares
Sigue el directo del Viernes de Dolores en Sevilla
Pino Montano era un hervidero desde primera hora de la mañana. Por la tarde, Jesús Nazareno salió puntual con su túnica blanca y su mantolín y llenó de alegría al barrio en una espectacular tarde de Viernes de Dolores.
Los capirotes morados entraron a la parroquia desde más de una hora antes de la salida de la Cruz de Guía. Los padres avisaban a los pequeños: "Si os agobiáis, os podéis lo podéis levantar un poquito". A quien le deseaban "buena estación de penitencia", la madre contestaba: "A ver cuánto dura".
No pareció hacer mella el calor fue en los fieles que esperaban a las puertas de la parroquia. Hubo quien tomo sitio más de dos horas antes de la salida de los penitentes. La Banda Juvenil de la Centuria Romana Macarena puso sus sones en la Cruz de Guía de la Hermandad de Pino Montano.
Nuestro Padre Jesús de Nazaret salió del templo a su hora. Lo hizo acompañado de la Agrupación Musical Nuestra Señora de la Encarnación de San Benito, que le tocó Jesús de Nazaret.
Por su parte, el paso de María Santísima del Amor estuvo acompañado musicalmente por la Banda Municipal de Música de La Puebla del Río. La primera marcha fue Amor y Esperanza. "Eso no falla nunca", señalaban con anterioridad y buen tino los miembros de la misma.
La emoción se apoderó del barrio cuando el coro de la parroquia de San Isidro Labrador cantó la salve. Combinada con la petalá, el barrio se llenó con la rosa de Pino Montano, que Macarena se siente a la vez: "A tu plaza venimos con fe".
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