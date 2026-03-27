Viernes de Dolores
Kiko Rivera disfruta del Viernes de Dolores con su nueva pareja en Pino Montano
Kiko Rivera disfrutó del Viernes de Dolores en Pino Montano, compartiendo momentos con los presentes y posando con la agrupación musical que acompañaba a la procesión
Kiko Rivera ha sido uno de los rostros conocidos que se han dejado ver este Viernes de Dolores en Sevilla. El hijo de Isabel Pantoja no ha querido perderse la salida de la Hermandad de Pino Montano, donde fue visto siguiendo el ambiente cofrade y compartiendo momentos con algunos de los presentes.
Durante su visita, el dj se fotografió con integrantes de la Agrupación Musical Nuestro Padre Jesús de la Encarnación de San Benito, la formación encargada de acompañar a Nuestro Padre Jesús de Nazaret de Pino Montano. Su presencia no pasó desapercibida entre los asistentes, en una jornada marcada por el arranque de las vísperas de la Semana Santa sevillana.
Nueva canción canción de Kiko Rivera
En el plano profesional, Kiko Rivera vuelve a estar de actualidad por su participación con un cameo en Torrente 6 y por el lanzamiento de su nuevo tema, “Lola”, publicado en febrero de 2026.
La canción, presentada como una balada íntima y personal, está dedicada a su actual pareja, Lola García, y ha sido promocionada en redes sociales, especialmente en TikTok, donde ha buscado conectar con sus seguidores con un tono más sentimental.
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