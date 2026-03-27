Transporte público
El Metro de Sevilla limitará la estación de Puerta Jerez en Semana Santa: será solo de salida para evitar aglomeraciones
El Metro de Sevilla restringirá el acceso a la estación de Puerta Jerez durante la Semana Santa de 2026, permitiendo solo la salida en determinados días para evitar aglomeraciones.
El Metro de Sevilla volverá a ser uno de los medios de transporte clave durante la Semana Santa de 2026 y lo hará con cambios importantes en su funcionamiento para facilitar la movilidad y reducir las aglomeraciones en el centro de la ciudad. Entre las principales medidas destaca la restricción en la estación de Puerta Jerez, que solo funcionará como salida y no como acceso en buena parte de la semana.
Según la planificación prevista, Puerta Jerez será únicamente de salida todos los días desde las 13.30 horas del Sábado de Pasión hasta el Jueves Santo, permitiéndose la entrada antes de esa hora. En el caso del Viernes Santo, el acceso a la estación estará totalmente restringido, por lo que los viajeros no podrán coger allí el metro. Para los usuarios que necesiten viajar en sentido Ciudad Expo se les recomienda que accedan por la parada de metro de Plaza de Cuba. En cambio, los usuarios con destino a Olivar de Quintos tendrán que hacerlo desde Prado de San Sebastián.
El Metro de Sevilla ampliará sus horarios en la Semana Santa 2026
Además de esta medida, el Metro ampliará sus horarios durante toda la Semana Santa. El servicio funcionará todos los días hasta las 2.00 de la madrugada, y desde el Jueves Santo hasta el Sábado Santo operará de manera ininterrumpida.
En concreto, el horario será de 07.30 a 02.00 horas el Domingo de Ramos, de 06.30 a 02.00 horas de Lunes a Miércoles Santo, desde las 07.30 horas del Jueves Santo hasta las 02.00 del Sábado Santo sin parar, de 07.30 a 02.00 horas el Sábado Santo y de 07.30 a 23.00 horas el Domingo de Resurrección.
Estas medidas se enmarcan en el Plan Especial de Movilidad de Semana Santa diseñado para mejorar los desplazamientos durante los días con mayor afluencia de público.
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