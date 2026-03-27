Podemos cancela el sorteo de las plazas de su palco en la carrera oficial de la Semana Santa de Sevilla

Podemos Sevila ha suspendido este año el sorteo del palco en la carrera oficial que le corresponde por su representación en el Ayuntamiento de Sevilla. La decisión se ha adoptado después de que el gobierno de la ciudad haya amenazado a la formación con retirarle todas las plazas concedidas.

Así lo ha comunicado Susana Hornillo, portavoz de Podemos en el Ayuntamiento de Sevilla, quien ha denunciado que el Gobierno municipal "ha llegado a amenazar con retirar el palco municipal que le corresponde en Carrera Oficial", después que la formación anunciase que sortearían las sillas que le corresponden de cara a la Semana Santa. Según informan desde el partido, "estas presiones buscan frenar un debate político incómodo pero imprescindible sobre el modelo excluyente de acceso a un espacio público financiado con dinero de la ciudadanía".

La portavoz asegura que han sido amenazados con retirarles el palco por "abrirlo a la gente y tratar de hacerlo un poco más democrático", mientras que desde el gobierno del Partido Popular alegan que es un espacio reservado para autoridades. "La realidad es que esas sillas se reparten cada año entre familiares y amigos sin ningún problema", manifiesta Hornillo en contrapunto con los populares.

En una Semana Santa enmarcada en tiempos de precamaña electoral, desde Podemos Sevilla han mostrado un año más su descontento con el sistema "de privilegios que disfrutan los políticos, sus familiares y amigos, cuando hay cientos de miles de sevillanos que no saben aún qué es vivir la Semana Santa en la Carrera Oficial". La realidad es que la iniciativa había llevado a una amplia participación en redes sociales, con más de mil personas que se habían registrado al sorteo. A pesar de la repercusión, finalmente no se llevará a cabo y, un año más los ciudadanos de a pie no podrán disfrutar de "unos privilegios que se pagan con recursos públicos".

En años anteriores se realizó sin ningún tipo de inconveniente

El sorteo no ha pillado por sorpresa al equipo de José Luis Sanz. Esta era la tercera edición de un sorteo que sucedió sin problemáticas en 2024 y 2025. No obstante, desde el grupo municipal morado comentan que ya el año pasado recibieron una llamada de alerta una vez se anunciaron los ganadores. El Gobierno ha expresado su especial rechazo esta vez ante el aumento considerable de las participaciones en comparación con las anteriores, pero desde Podemos recuerdan que los premiados pasan los mismos controles de seguridad que cualquier otra persona que disfruta de los palcos habitualmente.

"En 2025 yo tuve la suerte de ser una de las afortunadas. El Jueves Santo fui con mis padres, que nunca habían visto la Semana Santa en una silla y lo disfrutamos muchísimo", recuerda una de las ganadoras del año pasado ante la noticia de la cancelación del sorteo. La agraciada, además, confirma la posición de Podemos: "En nuestros palcos no había personalidades de representación institucional. Nosotros compartimos palco con una familia que venía porque un partido político permitía que se cedieran las sillas a sus familiares".

Desde Podemos Sevilla han denunciado que la retirada del palco "evidencia un uso sectario de las instituciones y un doble rasero en la aplicación de las normas". Señalan que "si el criterio fuera el uso adecuado, el gobierno tendría que explicar cómo se han utilizado históricamente estas sillas y por qué nunca ha habido problema cuando se destinaban a usos privados. Lo que molesta no es el uso, es que lo hayamos abierto a la ciudadanía".

En esta línea, la formación ha anunciado que solicitará de manera formal los criterios que regulan la asignación y el uso del palco municipal, además de información sobre el destino de las sillas en años anteriores por parte de los distintos grupos políticos. Por último, la edil de Podemos ha pedido al alcalde José Luis Sanz que "demuestre con hechos que es un buen cristiano y no impida a 24 personas de la ciudad disfrutar de la Semana Santa desde el palco financiado con sus propios impuestos".