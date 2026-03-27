Semana Santa 2026
Récord histórico de papeletas de sitio en la Macarena: 5.537 hermanos en la Madrugá
La hermandad registra más de 4.200 nazarenos, la cifra más alta de la historia de la Corporación, de los que 2.340 acompañarán a la Virgen
P. G.
Ya hay un dato definitivo y nuevo récord. La Hermandad de la Macarena ha dado este Viernes de Dolores por finalizado el plazo para la retirada de las papeletas de sitio de cara a la próxima Madrugá del Viernes Santo de 2026. Tras varios días, las cifras definitivas arrojan un balance histórico, "confirmando el fervor inquebrantable de nuestros hermanos", ha celebrado la corporación en una nota de prensa.
Un total de 5.337 hermanos han retirado su papeleta de sitio, lo que supone un incremento significativo con respecto a años anteriores. De esta cifra global, la inmensa mayoría corresponde a hermanos que portarán cirio: un total de 4.233 nazarenos acompañarán a Nuestro Padre Jesús de la Sentencia y María Santísima de la Esperanza Macarena.
Tras el Covid, la Semana Santa de Sevilla ha alcanzado números que antes no se podían ni imaginar. Esta situación ha provocado que, dese el propio Consejo de Hermandades y Cofradías se haya planteado la posibilidad de limitar el número de nazarenos. Si se miran los datos de La Macarena, en solo cuatro años el número de papeletas expedidas ha experimentado un crecimiento de un 29,3%.
101 penitentes
En cuanto a la distribución de los nazarenos por tramos, 1.893 hermanos acompañarán al Señor de la Sentencia, mientras que 2.340 acompañarán a la Virgen de la Esperanza.
Además de los nazarenos con cirio, un total de 101 penitentes participarán en la estación de penitencia. Asimismo, se han expedido 1.003 papeletas para los diferentes colectivos que integran la cofradía, como los costaleros, capataces, músicos, acólitos y personal de organización, garantizando un discurrir ordenado y solemne.
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