La Semana Santa florece en los barrios: hasta 16 cortejos con 5.000 nazarenos salen por Sevilla en la antesala del Domingo de Ramos

La Semana Santa de Sevilla arranca con la autenticidad de los barrios de la capital. Sin complejos, en familia y con los mismos nervios de un niño cuando estrena un juguete en la mañana de Reyes. Así se podría definir el clima que viven estos días los vecinos de Pino Montano, Bellavista, Heliópolis, Polígono Sur, Palmete, Alcosa, Torreblanca y Ciudad Jardín. Hasta 16 cortejos con cerca de 5.000 nazarenos recorrerán las calles de la ciudad en este Viernes de Dolores y Sábado de Pasión.

La Hermandad de Bendición y Esperanza, cuya sede está en la Parroquia de Jesús Obrero en el Polígono Sur, será la primera en ponerse en la calle en toda la Semana Santa este Viernes de Dolores. Una vez más, los estigmas se rompen y este humilde barrio de la periferia vuelve a estrenar una de las fiestas más esperadas de toda la ciudad. Los nazarenos verdes de su cortejo volverán a inundar las calles tras su estreno del pasado año. En esta ocasión, la corporación ha estrenado una túnica de sarga verde, para el Señor de la Bendición, así como un fajín hebreo que lucirá Santa María Magdalena.

Del Sur al Norte de la capital. Pino Montano será la siguiente en poner su cruz de guía en la calle alrededor de las 17:45 horas. La cofradía más numerosa de las Vísperas sacará 958 nazarenos este Viernes de Dolores. "Son unos 60 más en comparación al año pasado", subraya a este periódico el mayordomo de la corporación, Antonio Carmona. Aproximadamente, el 50% del total de los hermanos acompañan con su túnica a Jesús de Nazaret y la Virgen del Amor. Además, a esta cifra se suman 35 acólitos y 145 costaleros que, junto a otros cargos, alcanzan un total de 1.197 papeletas de sitio expedidas. Con estos datos, la corporación no esconde su anhelo de llegar hasta la Catedral: "Lo tenemos solicitado, pero aún no tenemos respuesta".

A partir de este momento, se suceden el resto de salidas. El único paso de la Hermandad de La Misión saldrá del Colegio Claret, en Heliópolis, a las 18:15 horas con los sones de Las Cigarreras. Todo un clásico del Viernes de Dolores cuando el azahar de los naranjos de este barrio sevillano se entremezcla con el sabor a incienso y los capirotes azules del cortejo. La corporación ha tenido un gesto con los donantes de órganos: en uno de los cirios de las tulipas del paso se podrán leer las palabras Luz de Vida, como guiño a las personas trasplantadas y sus familiares. Cabe señalar que La Misión tiene una amplia vinculación con el Hospital Universitario Virgen del Rocío, que visita cada Viernes de Dolores suponiendo uno de los puntos más destacados de su estación de penitencia.

El Dulce Nombre de Bellavista lo hará a las 18:30 horas, estrenando la nueva puerta de su parroquia, un deseo hecho realidad tras una importante inversión de 160.000 euros dejando atrás la carpa que empleaban para iniciar su estación de penitencia en otras ocasiones. "Para nosotros no era digno, no podíamos perpetuar la salida de esta manera", destaca Diego Romero, hermano mayor de Bellavista, en declaraciones a este periódico. El montaje de esta carpa suponía un incremento de los costes de la estación de penitencia. Además, pondrán en la calle 400 nazarenos, incorporando en 2026 hasta 60 túnicas nuevas.

Túnicas de ruán en Triana y el Centro

El recogimiento del arranque de la Semana Santa viene, de nuevo, con el sello de las hermandades de La Corona y Pasión y Muerte. Por las calles del casco histórico y Triana, las túnicas de ruán serán las protagonistas. A las siete de la tarde, saldrá el Cristo de La Corona desde la Puerta del Perdón de la Catedral de Sevilla, transitando por zonas como la calle Francos, Real de la Carretería, el Arco del Postigo o el barrio de Santa Cruz. La hermandad estrena un nuevo llamador realizado por Antonio Dubé Herdugo, hijo del desaparecido Dubé de Luque, como donación del equipo de capataces y costaleros.

De los Salesianos de Triana volverá a partir a las 20:00 horas el cortejo de Pasión y Muerte con el crucificado que esculpiera Navarro Arteaga. Aunque la sede canónica de la hermandad está en la Parroquia del Buen Aire, las reducidas dimensiones de la puerta de salida obligaron hace unos años a buscar alternativas garantizando la fluidez en la salida de la cofradía. Entre las novedades de 2026, la hermandad estrena unos pequeños atributos que portarán los ángeles pasionarios del paso procesional, en concreto, una corona de espinas y un incensario. Las entradas de las hermandades del Viernes de Dolores se sucederán desde las once de la noche, cuando entre La Corona, hasta pasadas las dos de la madrugada cuando lo hagan el palio de Bellavista y Pino Montano.

Sábado de Pasión: de Palmete al Parque Alcosa

La segunda jornada de las Vísperas estará marcada por estrenos musicales y patrimoniales en las nueve cofradías que saldrán a los barrios de la capital hispalense. El Sábado de Pasión empieza muy temprano en el barrio de Palmete con la corporación de Padre Pío, que pondrá sus nazarenos en las calles a las 15:10 horas. Esta cofradía está de celebración en 2026, ya que se conmemora el XXV aniversario de la construcción de la Parroquia del Buen Pastor, la sede canónica de la cofradía. Por ello, la Virgen de la Divina Gracia saldrá en Salida Extraordinaria el próximo 11 de octubre.

La Milagrosa será la siguiente en hacerlo alrededor de las 16:30 horas desde el barrio de Ciudad Jardín y pondrá en la calle a un total de 400 nazarenos. Entre las novedades, se encuentran las bandas que acompañan a los titulares de esta corporación: se estrenan la Agrupación Musical Virgen de los Reyes y la Banda de Música de Las Cigarreras. Por otro lado, la hermandad ha sido la primera en poner freno de forma explícita al aumento de cámaras y pértigas delante de los pasos, con el fin de "garantizar el adecuado desarrollo de la estación de penitencia". Una práctica que, en su opinión, "afectan al ambiente de recogimiento y solemnidad".

La próxima será la Hermandad de Los Dolores que saldrá por Torreblanca 15 minutos antes de las cinco de la tarde. Casi 800 hermanos vestirán el hábito nazareno este año acompañando al Señor Cautivo y la Virgen de Los Dolores, cuyo palio lucirá también un cirio rotulado en honor a los donantes de órganos. Esta cofradía será la última en recogerse cuando el reloj marque las dos de la madrugada ya del Domingo de Ramos. Por su parte, San José Obrero se pondrá en la calle a las 16:55 horas. En el último año, la corporación ha avanzado en la talla del canasto del paso del Nazareno de la Caridad, que estrenará dos figuras nuevas: las alegorías de la Fe y la Esperanza.

El Divino de Perdón del Parque Alcosa será la última hermandad en ponerse en las calles a las cinco y media de la tarde del Sábado de Pasión. La Agrupación Musical de la Encarnación irá tras el paso de misterio, después de la marcha de la banda de Virgen de los Reyes al conseguir contrato en la cofradía de La Milagrosa. Las personas con Trastornos del Espectro Autista (TEA) tendrán su sitio en una parte del recorrido. La hermandad procesionará en silencio por la calle Pintor Alfonso Grosso para favorecer el acercamiento de estas personas, que presentan una hipersensibilidad a estímulos sensoriales, por lo que la música procesional hace inviable que estén presenciando el cortejo con normalidad.

Hasta cinco agrupaciones parroquiales

Más allá de las corporaciones constituidas como hermandades de penitencia, tras la aprobación de sus respectivos estatutos por el Arzobispado de Sevilla, hay hasta cinco agrupaciones parroquiales. La primera saldrá el Viernes de Dolores y se trata de Paz y Misericordia del barrio de Rochelambert. Pondrá su cortejo en la calle desde la Parroquia de San Luis y San Fernando a partir de las seis de la tarde.

Sin embargo, hasta cuatro grupos parroquiales saldrán el Sábado de Pasión. La Humildad, conocida popularmente como La Espiga, transitará por Sevilla Este a partir de las 17:00 horas con el estreno de la Agrupación Musical de La Redención tras el paso de misterio. Del mismo modo, el misterio del Señor del Amor en su Divina Misericordia y el palio de María Santísima de la Salud hará lo propio por la barriada de San Jerónimo desde las cinco y media de la tarde. Por el centro de la capital también habrá pasos: el Cristo de los Desamparados partirá del Santo Ángel a las 18:00 horas, y un año más procesionará junto a los sones de la Banda Municipal de La Puebla del Río, que prepara un cuidado repertorio para la ocasión. La última será la corporación de Las Maravillas de la barriada de San Diego, que saldrá de la Parroquia de Santa María de la Cabeza al filo de las seis y media de la tarde.

Es cierto que los nazarenos blancos de La Paz abrirán el Domingo de Ramos entre una multitud que espera incesante el discurrir de los primeros pasos por la Carrera Oficial. En cambio, el fervor también se siente en los barrios los días previos, donde la pureza y la juventud de sus hermandades se configura como el cóctel perfecto cuando la Cuaresma llega a su fin y los primeros capirotes están a punto de asomar por las calles.