El tiempo el Sábado de Pasión en Sevilla: previsión de Aemet con cinco hermandades en la calle
Cinco hermandades procesionan este sábado en Sevilla: La Milagrosa, Torreblanca, El Divino Perdón, San José Obrero y Padre Pío
Las vísperas de la Semana Santa de Sevilla siguen su curso con el Sábado de Pasión y cinco hermandades en la calle: La Milagrosa, Torreblanca, El Divino Perdón, San José Obrero y Padre Pío. Todas en procesión a partir de las 16.30 horas , excepto Padre Pío que saldrá a las 15.10 horas. Aemet prevé un día despejado, ideal para ver procesiones, y que informamos seguidamente al detalle.
El tiempo por horas en Sevilla
En Sevilla capital, la madrugada y las primeras horas del sábado serán frescas pero muy tranquilas, con cielos despejados en todo momento. Entre las 00:00 y las 07:00 la temperatura irá bajando de los 14 a los 9 grados, con ambiente algo húmedo y viento flojo. A partir de las 08:00 comenzará a notarse el ascenso térmico: 11 grados a esa hora, 13 a las 09:00, 16 a las 10:00 y 18 a las 11:00, siempre con sol y sin ninguna posibilidad de lluvia.
Desde el mediodía el ambiente será claramente más templado y muy agradable. Se alcanzarán 20 grados a las 12:00, 22 a las 13:00, 23 a las 14:00 y la máxima de 24 grados entre las 15:00 y las 17:00. Será el tramo más cálido del día, además con una humedad más baja, lo que dejará sensación seca y confortable. El viento seguirá siendo flojo o moderado, con rachas que podrán rondar los 24 km/h hacia las 15:00 y 16:00.
Ya al final de la tarde y durante la noche, el mercurio empezará a bajar poco a poco, aunque sin cambios bruscos: 23 grados a las 18:00, 22 a las 19:00, 21 a las 20:00, 19 a las 21:00 y 17 grados tanto a las 22:00 como a las 23:00. El cielo seguirá completamente despejado también tras la puesta de sol, prevista a las 19:43, así que en conjunto se presenta una jornada muy estable, soleada y plenamente primaveral en Sevilla.
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