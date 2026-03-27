Tradición y fe bajo la banda sonora de Rosalía: así es el vídeo promocional del Consejo de Hermandades de Sevilla

Llegó el día. Hoy es Viernes de Dolores. Por ello, un año más, el Consejo de Hermandades y Cofradías de Sevilla ha publicado el vídeo de presentación de la Semana Santa de Sevilla de este 2026. Para este año, han elegido como banda sonora de la promo el último éxito de la cantante catalana Rosalía, incluido en su álbum Lux, Berghain.

Tradición y fe marcan el protagonismo en este vídeo bajo el nombre de "¡Sueña, Sevilla!", un título que apela los sentimientos de aquel que mientras se inunda a vivir esta gran Semana para la ciudad, se limita no solo a vivir sino a soñar.

La pieza audiovisual mezcla imágenes de las distintas procesiones junto con el peso humano de nazarenos, vecinas desde sus balcones, niños, saeteros, agrupaciones musicales ... poniendo el foco en el componente humano y emocional de la celebración. Sin olvidar que la Semana Santa finaliza pero Sevilla sigue viviendo sus fiestas de primavera. De ahí que en los últimos segundos del vídeo, aparece un cartel de dos flamencas vestidas de gitana haciendo "un guiño" a la Feria de Abril.

El Consejo de Hermandades de Sevilla ha apostado por poner de banda de música en este vídeo promocional la canción Berghain de Rosalía, que alcanzó las 523 mil reproducciones en el día del estreno y que se ha convertido en una seña de identidad de la artista. Este año, por tanto, el solo de corneta o el redoble de tambor no son los protagonistas de esta antesala a esta semana que está a punto de comenzar.