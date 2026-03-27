Vandalizan los paneles ubicados junto a la Catedral para tapar la carrera oficial de la Semana Santa de Sevilla

Los paneles que tapan la carrera oficial de la Semana de Sevilla han amanecido vandalizados. Varios de ellos están completamente destrozados mientras que otros presentan daños por golpes, según ha podido comprobar este periódico. Estas instalaciones se emplean para tapar la vista del interior de la carrera oficial y evitar que el público que no tiene sillas se agolpe para ver el paso de las hermandades.

Los paneles dañados están ubicados en la Plaza Virgen de los Reyes, junto a la sede del Arzobispado, mientras que en otros puntos de la carrera oficial no se han producido daños.

Estos paneles, que instala el Consejo de Hermandades en coordinación con el Ayuntamiento no han estado exentos de polémicas durante los últimos años puesto que están diseñados para que el público que no haya adquirido algunas de las plazas disponibles pueda pararse a ver las hermandades.

Noticias relacionadas

Los daños se han registrado, no obstante, durante las vísperas por lo que el Consejo de Hermandades tiene aún margen para repararlos antes del Domingo de Ramos.