Viernes de Dolores, en directo: Sigue la última hora de las cofradías de Vísperas

Un total de siete cofradías recorrerán las calles de Sevilla en la jornada inugural de su Semana Santa. Los barrios volverán a ser el eje neurálgico de la actualidad cofradiera con la autenticidad que les caracteriza. La Hermandad de Bendición y Esperanza, cuya sede está en la Parroquia de Jesús Obrero en el Polígono Sur, será la primera en salir este Viernes de Dolores. En esta ocasión, la corporación ha estrenado una túnica de sarga verde, para el Señor de la Bendición, así como un fajín hebreo que lucirá Santa María Magdalena.

Pino Montano será la siguiente en poner su cruz de guía en la calle alrededor de las 17:45 horas. La cofradía más numerosa de las Vísperas sacará 958 nazarenos este Viernes de Dolores. Aproximadamente, el 50% del total de los hermanos acompañan con su túnica a Jesús de Nazaret y la Virgen del Amor. A partir de este momento, se suceden el resto de salidas. El único paso de la Hermandad de La Misión saldrá del Colegio Claret, en Heliópolis, a las 18:15 horas con los sones de Las Cigarreras. Todo un clásico del Viernes de Dolores cuando el azahar de los naranjos se entremezcla con el sabor a incienso y los capirotes azules del cortejo. El Dulce Nombre de Bellavista lo hará a las 18:30 horas, estrenando la nueva puerta de su parroquia, un deseo hecho realidad dejando por fin atrás la carpa que empleaban anteriormente para iniciar su estación de penitencia.

El recogimiento del arranque de la Semana Santa viene, de nuevo, con el sello de las hermandades de La Corona y Pasión y Muerte. En las calles del casco histórico y Triana las túnicas de ruán serán las protagonistas. A las siete de la tarde, saldrá el Cristo de La Corona desde la Puerta del Perdón de la Catedral de Sevilla, mientras Pasión y Muerte hará lo propio desde los Salesianos de Triana a partir a las 20:00 horas. Aunque la sede canónica de la hermandad está en la Parroquia del Buen Aire, las reducidas dimensiones de la puerta de salida obligaron hace unos años a buscar alternativas garantizando la fluidez en la salida de la cofradía.

Noticias relacionadas

En la nómina del Viernes de Dolores está también una agrupación parroquial. Se trata de Paz y Misericordia del barrio de Rochelambert. Pondrá su cortejo en la calle desde la Parroquia de San Luis y San Fernando a partir de las seis de la tarde. Una corporación incipiente que desea, algún día, ver aprobados sus estatutos por parte del Arzobispado de Sevilla y convertirse oficialmente en hermandad de penitencia.